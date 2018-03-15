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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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00:13
Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг" (2)
Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг" (2)
Вчера, 23:49
Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина (5)
Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина (5)
Вчера, 23:18
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе (4)
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе (4)
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Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы (20)
Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы (20)
Вчера, 22:54
"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы (141)
"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы (141)
Вчера, 22:42
Тамас Тейе: "Атлетико" был объективно лучше "Локомотива" (1)
Тамас Тейе: "Атлетико" был объективно лучше "Локомотива" (1)
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Сборная Исландии представила форму на ЧМ-2018 (1)
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Вчера, 22:23
Агент: Глеб не перейдет в "Кайрат"
Агент: Глеб не перейдет в "Кайрат"
Вчера, 22:16
"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча
"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча
Вчера, 22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (18)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (18)
Вчера, 21:41
"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении (7)
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Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (4)
Вчера, 21:18
Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом" (10)
Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом" (10)
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"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста (8)
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Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно (26)
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"Локомотив" - "Атлетико": стартовые составы (8)
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Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России (34)
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Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
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Игорь Черевченко: шансы всегда есть, но "Атлетико" - очень непростая команда, мирового уровня
Игорь Черевченко: шансы всегда есть, но "Атлетико" - очень непростая команда, мирового уровня
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Сборная России поздравила Рауша с 28-летием
Сборная России поздравила Рауша с 28-летием
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Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе
Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам, которые случились на подходах к стадиону "Парк Олимпик Лионне" незадолго до начала ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Красно-синих до арены сопровождала полиция и никаких инцидентов пока не зафиксировано.
Столкновения же произошли между сотрудниками органов правопорядка и фанатами французского клуба. Не исключено, что это носит этнический характер.
Красно-синих до арены сопровождала полиция и никаких инцидентов пока не зафиксировано.
Столкновения же произошли между сотрудниками органов правопорядка и фанатами французского клуба. Не исключено, что это носит этнический характер.
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