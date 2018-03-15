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Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе

Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам, которые случились на подходах к стадиону "Парк Олимпик Лионне" незадолго до начала ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Красно-синих до арены сопровождала полиция и никаких инцидентов пока не зафиксировано.

Столкновения же произошли между сотрудниками органов правопорядка и фанатами французского клуба. Не исключено, что это носит этнический характер.
Вчера, 23:18
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№4 Написал: Clover (Вчера, 23:35) #
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Все равно спизднут, что группа просочившихся с рукой Кремля и газом новичок наперевес


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Вчера, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
больше пускайте всякую шваль ..они расплодятся и будет вам мечеть парижской богоматери...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Вчера, 23:28) #
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online

скажут это вторжение?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Вчера, 23:24) #
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А что сообщит евромедиа


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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