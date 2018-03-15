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У Александра Кокорина подозрение на травму в крестообразных связок колена

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшие часы пройдет процедуру МРТ, сообщает "Спорт-Экспресс".

После этого данные расшифруют в питерской клинике, а затем их отправят в итальянскую клинику, с которой у "Зенита" договор.

Подозрение - на травму в крестообразных связок колена.
Вчера, 23:32
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№20 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сборники один за другим. Здоровья


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№19 Написал: daveG MO (Сегодня, 00:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: ZeArt83
Ну если так то жопа.И так забивать некому.Заболотный и Полоз это не игроки.

Ригони поставить. Все равно на фланге от него никакой пользы из-за неумения отдавать адресные передачи, а вот в атаке его удар и скорость могли бы пригодиться.

А на фланг тогда кого? Дриусси? Кузяева? Смольникова? На его место Терентьева. Или может Терентьева перевести в полузащиту?


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 00:03) #
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Цитата: Spielhur
Думаю обойдется. Ибо при разрыве человек стоять не модет вприНципе. Сашко еще ходил

Васин ещё несколько минут отбегал, сам ушёл на замену без видимых проблем - оказался разрыв. Если мощный мышечный каркас, то, в зависимости от степени повреждения крестов, можно сохранять подвижность.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№17 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: utekay
эпидемия...на ЧМ останется хоть кто-нибудь?
Сане - здоровья! Очень жаль.

А ты что про Пашу Погребняка забыл что ли? smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: daveG MO (Вчера, 23:58) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
Цитата: Spielhur
Думаю обойдется. Ибо при разрыве человек стоять не модет вприНципе. Сашко еще ходил

да нефига, ходят. вон вратарь Тюмени в матче с Зенитом даже тайм отстоял

Вспомните Данни, он ходил спокойно.... коленка только вылетала, приходилось рукой попровлять


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: Egorysche (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Spielhur
Думаю обойдется. Ибо при разрыве человек стоять не модет вприНципе. Сашко еще ходил

да нефига, ходят. вон вратарь Тюмени в матче с Зенитом даже тайм отстоял
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№14 Написал: Black Fox (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ZeArt83
Ну если так то жопа.И так забивать некому.Заболотный и Полоз это не игроки.

Ригони поставить. Все равно на фланге от него никакой пользы из-за неумения отдавать адресные передачи, а вот в атаке его удар и скорость могли бы пригодиться.


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№13 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:52) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Посочувствовать, чтоль, как бомжи Комбарову?
Не, не буду уподобляться голубому быдлу...

Правильно это МРАЗИ БОЛОТНЫЕ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: Spielhur Зажопинск (Вчера, 23:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Думаю обойдется. Ибо при разрыве человек стоять не модет вприНципе. Сашко еще ходил
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Clover (Вчера, 23:50) #
  • -2
  •  (12)

Посочувствовать, чтоль, как бомжи Комбарову?
Не, не буду уподобляться голубому быдлу...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ZeArt83
Ну если так то жопа.И так забивать некому.Заболотный и Полоз это не игроки.

Полез в принципе и не форвард. Он больше вингер
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: fd65 (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Если так, то пипец. Сезон для Зенита можно закрывать. С придурками Заболотными и Полозами ничего не вытянем(

Про болотного и ужа это ты в точку.... , наконец то умные мысли стали посещать головы чумазых.....))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну если так то жопа.И так забивать некому.Заболотный и Полоз это не игроки.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: daveG MO (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Приплыли.. картина маслом.


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
эпидемия...на ЧМ останется хоть кто-нибудь?
Сане - здоровья! Очень жаль.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
млииин,пичалька, конечно.В предверии ЧМ..Здоровья Александру!
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№4 Написал: liasport433 (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (3)

да нефиг, вся наджеда на смолова теперь, !!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:36) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто то будет еще пиз..ть про плохих врачей Спартака?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: kronos Санкт-петербург (Вчера, 23:35) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если так, то пипец. Сезон для Зенита можно закрывать. С придурками Заболотными и Полозами ничего не вытянем(
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Freak СПб (Вчера, 23:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Только парень форму набрал
И привет
Здоровья.
Надеюсь обойдётся .


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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