Роберто Манчини: не задумываюсь о своем будущем. Мне это неинтересно

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился впечатлениями от игры против "РБ Лейпцига" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.– Честно говоря, я не задумываюсь о своем будущем. Мне это неинтересно. Мы выступили в Лиге Европы лучше, чем в прошлом году. У нас вообще получилось неплохо в Европе: мы ездили к сильным соперникам, многих обыгрывали. К сожалению, в ответном матче с "Лейпцигом" нам много где не повезло – но такое в футболе бывает, соперник был тоже очень сильным.Что касается чемпионата: чтобы проводить похороны, нужно чтобы был покойник. У нас еще восемь игр в премьер-лиге, все еще возможно. Так что стоит посмотреть на итоговый результат.