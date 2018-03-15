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Роберто Манчини: не задумываюсь о своем будущем. Мне это неинтересно

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился впечатлениями от игры против "РБ Лейпцига" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

– "Зенит" вылетел из Лиги Европы и проваливается в чемпионате России. Нет ли у вас опасений по поводу своего будущего в клубе?

– Честно говоря, я не задумываюсь о своем будущем. Мне это неинтересно. Мы выступили в Лиге Европы лучше, чем в прошлом году. У нас вообще получилось неплохо в Европе: мы ездили к сильным соперникам, многих обыгрывали. К сожалению, в ответном матче с "Лейпцигом" нам много где не повезло – но такое в футболе бывает, соперник был тоже очень сильным.

Что касается чемпионата: чтобы проводить похороны, нужно чтобы был покойник. У нас еще восемь игр в премьер-лиге, все еще возможно. Так что стоит посмотреть на итоговый результат.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Вчера, 23:38
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№32 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А какой был игрок!
Что они на пару с Виалли в Сампдории вытворяли!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№31 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Нужно купить для него игроков которых он пожелает, как в МС, тогда точно выиграет всё

так даже Карпин с Гамулой все бы выиграли laughing
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№30 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Нужно купить для него игроков которых он пожелает, как в МС, тогда точно выиграет всё

Кого он хочет, расисты не хотят


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№29 Написал: Clover (Сегодня, 00:12) #
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online

Канешна smile Кули печалиться? Чемодан-вокзал-и пляж, чемодан-то с неустойкой! Это пусть у бакланов клюв болит... И жопа - ибо их снова натянули joy


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№28 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это реквием, Аминь
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№27 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Нужно купить для него игроков которых он пожелает, как в МС

в питере черный хлеб не едят
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№26 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 00:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нужно купить для него игроков которых он пожелает, как в МС, тогда точно выиграет всё


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№25 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:01) #
  • +6
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Болеет за:
«Спартак»
Хороший тренер.
Надо продлевать.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№24 Написал: ЧР Орёл (Вчера, 23:58) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а чего задумываться? работай долго там, где ты сейчас.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№23 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:58) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Что касается чемпионата: чтобы проводить похороны, нужно чтобы был покойник."

Таки он давно уже тута!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№22 Написал: borisshev Краснодар (Вчера, 23:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Даже незнаю как комментировать его слова!КАК!!!! За тобой команда!Клуб!Город!Болельщики!Ну скажи ты ,что сейчас неготов комментировать т.к. эмоции!Чтож ты олочь бред несёшь!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№21 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну а чего переживать неустойку получит и все.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№20 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SaintPiter777
даже и не знаю,но я думаю руководство зенита,даст ему шанс и на следующий год.Может следующий сезон будет лучше??

Дай боже!!!! что бы оставили.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№19 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
SaintPiter777,
Даст) и ещё сто тыщ мильёнов на трансферы)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№18 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
даже и не знаю,но я думаю руководство зенита,даст ему шанс и на следующий год.Может следующий сезон будет лучше??
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№17 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:49) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не уходи МАНЯ ,будет очень скучно без тебя.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№16 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:49) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зенит даже жаль уже. Как угораздило его подписать, распиаренный физрук


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№15 Написал: daveG MO (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
Кони забили 1:0 . Если объективно то кони лучше всех выступили в ЕК, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОИГРАЮТ ЛИОНУ

Смотрю тоже. Интересная и динамичная игра. Акинфеев тащит! Да и гол красавец


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Т.е., другими словами, ему монопенисуально ибо и зп огромна и неустойка, эпична)
Браво) очередной физрук погрел руки у газовой колонки ))) Белиссимо!)


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№13 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне говорит по куй все
попробуйте выгнать)))
я вам еще три года мозги поепу игру поставлю)))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№12 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кони забили 1:0 . Если объективно то кони лучше всех выступили в ЕК, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОИГРАЮТ ЛИОНУ


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я имел в виду все наши "топ-клубы", не только Зенит. Они все друг-друга стоят!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 23:44) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Роберто Манчини: я знаю итоги выборов в России, моему финансовому положению ничего не угрожает.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Это наш уровень. Абсолютно позорный, конечно, учитывая сколько вкладывается денег!!! Получается, что отдача такая же низкая, как и в внутри Газпрома, который сам "жрет" гораздо больше, чем даёт... стране.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Вчера, 23:43) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
тренер -лузер ...он все понял..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: daveG MO (Вчера, 23:42) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не ныл? )) круто, чё. Сезон провален.


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:41) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
РОБЕРТО МАНЧИНИ: НЕ ЗАДУМЫВАЮСЬ О СВОЕМ БУДУЩЕМ. МНЕ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО
мужик мля)))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гастролёр хренов, спасибо за игру бомжей.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: ластелин Овец11 (Вчера, 23:41) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зенит себе подписал смертный приговор, когда продал Дзюбу


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Властелин овец.
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
дапошёл ты...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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