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"Локомотив" был в десятый раз разгромлен в еврокубках

Домашнее поражение от "Атлетико" со счетом 1:5 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы стало для "Локомотивом" десятым разгромным в еврокубках.

По числу разгромов железнодорожники обогнали ЦСКА и из российских клубов уступают только "Спартаку". Красно-белые уступали с разницей три и более мяча 22 раза.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив Атлетико
Сегодня, 00:45
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(1)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:55) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: sparwik53
Но Спартак и матчей почти в два раза больше сыграли.

Лучше бы они их не играли ;)
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Но Спартак и матчей почти в два раза больше сыграли.

у них все впереди)
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Но Спартак и матчей почти в два раза больше сыграли.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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