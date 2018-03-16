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Анатолий Мещеряков: будем растить своих Гризманнов

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" (1:5).

"Есть над чем работать. Я считаю, что выступление в еврокубках было принципиально достойное, а "Атлетико" все-таки одна из сильнейших команд в Европе, равная по уровню с теми, кто сейчас борется в Лиге чемпионов. Наша команда давно на этом уровне не играла, но перспектива есть, будем готовиться к следующим матчам. Этот опыт тоже положительный, ведь, например, забивший Гризманн стоит больше, чем весь состав "Локомотива", и, значит, будем растить своих Гризманнов", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Гризманн Локомотив Атлетико
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:47) #
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Сейчас все Гризмановы, Годиновы, и Кокеевы на заводах работают, потому как из детского футбола без взяток не выбраться
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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