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Творцы истории: ЦСКА трижды забил "Лиону" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Единственным представителем России в четвертьфинале Лиги Европы будет ЦСКА. Москвичи сыграли смело в атаке, задавив "Лион" высоким прессингом и агрессией. Практически идеальная игра в атаке вывела ЦСКА в следующую стадию. Rusfootball.info – о неожиданной смелости Виктора Гончаренко.
Результат первого матча явно не добавил оптимизма поклонникам армейского клуба. Москвичи проиграли, но сама игра вовсе не была безнадёжной. Более того, ЦСКА ничуть не заслуживал поражения, играя, как минимум, не хуже соперника. Да и сам счёт сохранял шансы на выход в следующий раунд. Теперь москвичам нужно было с любым счётом побеждать в гостях, а в случае победы со счётом 2:1 и больше, ЦСКА и вовсе выходил бы в четвертьфинал без дополнительного времени.
Перед ответным матчем с "Лионом" из Франции пришли хорошие новости. Конечно, нехорошо радоваться чужим травмам, но как было не набраться оптимизма, когда стало известно, что из-за проблем со здоровьем матч пропустит капитан "Лиона" Набиль Фекир?
Этого форварда называют новой трансферной целью Арсена Венгера, падкого на французских нападающих. Да и помимо "Арсенала" на Фекира в любом случае будет достаточно претендентов: в нынешнем сезоне он забил 16 мячей в 24 матчах. Фекир не смог принять участие и в первом матче с ЦСКА, но к ответному поединку он должен был восстановится. Не получилось.
В первой встрече "Лион" отнюдь не выглядел командой с другой планеты, как это было в противостояниях "Зенита" с "Лейпцигом" и "Локомотива" с "Атлетико". Поэтому из всех российских клубов наиболее предпочтительные шансы на выход в следующий раунд были именно у "армейцев". После поражения от "Лиона" москвичи успели удачно слетать в Грозной, где они, наконец, сумели сыграть результативно. Крупная победа над "Ахматом" не только зарядила москвичей верой в собственные силы, но ещё и вывела ЦСКА на третью строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Конечно, бороться за золото уже тяжеловато, но зато в самом разгаре гонка за места в лигочемпионской зоне. В аналогичной ситуации находился и "Лион". Подопечные Брюно Женезьо не могут конкурировать с "ПСЖ", который, по сути, выиграл чемпионат уже в первом круге. Зато "Лион" ведёт непростую борьбу за финиш в тройке, позволяющий сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас "Лион" занимает четвёртое место, отставая от идущего третьим "Марселя" на пять очков.
Но если ЦСКА после матча с "Лионом" уходит в отпуск в связи с выборами президента в России, то французам выходные не светили. Уже в воскресенье им предстояло провести один из главных матчей года: на "Велодроме" они встретятся с "Марселем". Интересно, если бы Женезьо пришлось выбрать одну из этих игр, то каким был бы его ответ? Но очевидно, что в напряжённом календаре соперника у ЦСКА был дополнительный шанс.
Маленький гений
Если накануне судьбу противостояния "Челси" и "Барселоны" решила вдохновенная игра короля Лео, то в двухраундовой борьбе ЦСКА и "Лиона" главным героем стал маленький гений "армейского" клуба. Александр Головин провёл матч, с которым можно смело отправляться к скаутам европейских топ-клубов.
Но прежде чем полузащитник ЦСКА стал главным действующим лицом матча, во всей красе себя проявил Игорь Акинфеев. В первой половине встречи обе команды фактически отказались от игры в обороне, выбрав зрелищный "качельный" футбол. "Лион" и ЦСКА сейчас находятся не в том состоянии, чтобы играть на ноль, поэтому выбранная стратегия была абсолютно оправданной.
Открытый обмен ударами больше устраивал хозяев, которые всё же чуть более рационально относились к своим моментам. Неделю назад такая игра уже принесла им положительный результат. В составе "Лиона" главным шоумэном оказался бывший игрок "Реала" Мариано Диас. Он слишком "тянул на себя одеяло", оставив шансы сопернику. В ряде эпизодов Мариано пожадничал, предпочитая посредственные удары с шансами для Акинфеева.
Ответный реверанс у гостей выполнил Муса, который с убойной позиции после классного паса Головина промахнулся. Далее Муса ещё и успел неудачно вернуть мяч назад, подарив сопернику выход два в один, но хозяева были слишком гостеприимными. Стоило только "Лиону" быть чуть точнее в атаке, как блистал Акинфеев. Голкипер ЦСКА записал на свой счёт чудо-сейв после убойного удара Корне головой в противоход.
Незадолго до свистка на перерыв Головин сделал хорошую заявку на то, чтобы стать автором лучшего гола игрового дня. Классный обводящий удар в девятку не оставил никаких шансов голкиперу "Лиона".
All-in
Теперь уже "Лиону" было необходимо забивать, чтобы продолжить борьбу за выход в финал турнира, который состоится на стадионе французского клуба. Виктор Гончаренко вопреки ожиданиям не стал парковать автобус. Абсолютная бесперспективность такого занятия была очевидна. Вместо этого ЦСКА смело пошёл в высокий прессинг, заставив соперника понервничать. В начале второго тайма "армейцы" действовали так, словно это им нужно обязательно забивать, а не лионцам.
Постепенно и "Лион" начал действовать более остро. Тренеры двух команд, выражаясь покерной терминологией, выставились олл-ин, то есть, пошли ва-банк. В розыгрыш этой раздачи вмешался крупье в лице судьи. После 15 минут игры во втором тайме "Лион" сравнял счёт, но сделал это с явным нарушением правил. Ферри упустиол мяч за лицевую линию, но никто из судей не заметил этого. К слову, арбитр за воротами находился в паре метров от линии событий. Ферри сделал точную передачу в центр, а Корне расстрелял ворота Акинфеева.
Справедливость восторжествовала уже через несколько минут. Муса забил свой первый гол после возвращения в Россию, а следом Вернблум вколотил мяч в ворота, сыграв, как заправский нападающий. Но даже этого запаса не хватило для спокойной концовки. Настырный Мариано отыграл один мяч за двадцать минут до конца, а заключительный отрезок превратился в настоящий триллер. Будь на месте "Лиона" условный "Атлетико", москвичи бы не выстояли. В концовке французы простили гостей в ряде эпизодов, а "армейцы" выстояли, оформив исторический выход в четвертьфинал.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
ЛИОН (Франция) - ЦСКА (Россия) – 2:3 (0:1)
Голы: Головин, 39 (0:1). Корне, 58 (1:1). Муса, 60 (1:2). Вернблум, 65 (1:3). Диас, 71 (2:3).
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Диакаби, Марсал (Менди, 70), Ферри (Маолида, 68), Тузар, Ндомбеле, Корне, Диас, Депай (Траоре, 66).
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий (Щенников, 46), А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 90+4), Кучаев, Вернблум, Муса (Витинью, 73).
Предупреждения: Набабкин, 13. Муса, 36. Диас, 78.
15 марта 2018. Лион.
Стадион "Стад Де Люмьер", 23:05 мск.
Судья - Бобби Мадден (Шотландия).
Первый матч - 1:0.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Результат первого матча явно не добавил оптимизма поклонникам армейского клуба. Москвичи проиграли, но сама игра вовсе не была безнадёжной. Более того, ЦСКА ничуть не заслуживал поражения, играя, как минимум, не хуже соперника. Да и сам счёт сохранял шансы на выход в следующий раунд. Теперь москвичам нужно было с любым счётом побеждать в гостях, а в случае победы со счётом 2:1 и больше, ЦСКА и вовсе выходил бы в четвертьфинал без дополнительного времени.
Перед ответным матчем с "Лионом" из Франции пришли хорошие новости. Конечно, нехорошо радоваться чужим травмам, но как было не набраться оптимизма, когда стало известно, что из-за проблем со здоровьем матч пропустит капитан "Лиона" Набиль Фекир?
Этого форварда называют новой трансферной целью Арсена Венгера, падкого на французских нападающих. Да и помимо "Арсенала" на Фекира в любом случае будет достаточно претендентов: в нынешнем сезоне он забил 16 мячей в 24 матчах. Фекир не смог принять участие и в первом матче с ЦСКА, но к ответному поединку он должен был восстановится. Не получилось.
В первой встрече "Лион" отнюдь не выглядел командой с другой планеты, как это было в противостояниях "Зенита" с "Лейпцигом" и "Локомотива" с "Атлетико". Поэтому из всех российских клубов наиболее предпочтительные шансы на выход в следующий раунд были именно у "армейцев". После поражения от "Лиона" москвичи успели удачно слетать в Грозной, где они, наконец, сумели сыграть результативно. Крупная победа над "Ахматом" не только зарядила москвичей верой в собственные силы, но ещё и вывела ЦСКА на третью строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Конечно, бороться за золото уже тяжеловато, но зато в самом разгаре гонка за места в лигочемпионской зоне. В аналогичной ситуации находился и "Лион". Подопечные Брюно Женезьо не могут конкурировать с "ПСЖ", который, по сути, выиграл чемпионат уже в первом круге. Зато "Лион" ведёт непростую борьбу за финиш в тройке, позволяющий сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас "Лион" занимает четвёртое место, отставая от идущего третьим "Марселя" на пять очков.
Но если ЦСКА после матча с "Лионом" уходит в отпуск в связи с выборами президента в России, то французам выходные не светили. Уже в воскресенье им предстояло провести один из главных матчей года: на "Велодроме" они встретятся с "Марселем". Интересно, если бы Женезьо пришлось выбрать одну из этих игр, то каким был бы его ответ? Но очевидно, что в напряжённом календаре соперника у ЦСКА был дополнительный шанс.
Маленький гений
Если накануне судьбу противостояния "Челси" и "Барселоны" решила вдохновенная игра короля Лео, то в двухраундовой борьбе ЦСКА и "Лиона" главным героем стал маленький гений "армейского" клуба. Александр Головин провёл матч, с которым можно смело отправляться к скаутам европейских топ-клубов.
Но прежде чем полузащитник ЦСКА стал главным действующим лицом матча, во всей красе себя проявил Игорь Акинфеев. В первой половине встречи обе команды фактически отказались от игры в обороне, выбрав зрелищный "качельный" футбол. "Лион" и ЦСКА сейчас находятся не в том состоянии, чтобы играть на ноль, поэтому выбранная стратегия была абсолютно оправданной.
Открытый обмен ударами больше устраивал хозяев, которые всё же чуть более рационально относились к своим моментам. Неделю назад такая игра уже принесла им положительный результат. В составе "Лиона" главным шоумэном оказался бывший игрок "Реала" Мариано Диас. Он слишком "тянул на себя одеяло", оставив шансы сопернику. В ряде эпизодов Мариано пожадничал, предпочитая посредственные удары с шансами для Акинфеева.
Ответный реверанс у гостей выполнил Муса, который с убойной позиции после классного паса Головина промахнулся. Далее Муса ещё и успел неудачно вернуть мяч назад, подарив сопернику выход два в один, но хозяева были слишком гостеприимными. Стоило только "Лиону" быть чуть точнее в атаке, как блистал Акинфеев. Голкипер ЦСКА записал на свой счёт чудо-сейв после убойного удара Корне головой в противоход.
Незадолго до свистка на перерыв Головин сделал хорошую заявку на то, чтобы стать автором лучшего гола игрового дня. Классный обводящий удар в девятку не оставил никаких шансов голкиперу "Лиона".
All-in
Теперь уже "Лиону" было необходимо забивать, чтобы продолжить борьбу за выход в финал турнира, который состоится на стадионе французского клуба. Виктор Гончаренко вопреки ожиданиям не стал парковать автобус. Абсолютная бесперспективность такого занятия была очевидна. Вместо этого ЦСКА смело пошёл в высокий прессинг, заставив соперника понервничать. В начале второго тайма "армейцы" действовали так, словно это им нужно обязательно забивать, а не лионцам.
Постепенно и "Лион" начал действовать более остро. Тренеры двух команд, выражаясь покерной терминологией, выставились олл-ин, то есть, пошли ва-банк. В розыгрыш этой раздачи вмешался крупье в лице судьи. После 15 минут игры во втором тайме "Лион" сравнял счёт, но сделал это с явным нарушением правил. Ферри упустиол мяч за лицевую линию, но никто из судей не заметил этого. К слову, арбитр за воротами находился в паре метров от линии событий. Ферри сделал точную передачу в центр, а Корне расстрелял ворота Акинфеева.
Справедливость восторжествовала уже через несколько минут. Муса забил свой первый гол после возвращения в Россию, а следом Вернблум вколотил мяч в ворота, сыграв, как заправский нападающий. Но даже этого запаса не хватило для спокойной концовки. Настырный Мариано отыграл один мяч за двадцать минут до конца, а заключительный отрезок превратился в настоящий триллер. Будь на месте "Лиона" условный "Атлетико", москвичи бы не выстояли. В концовке французы простили гостей в ряде эпизодов, а "армейцы" выстояли, оформив исторический выход в четвертьфинал.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
ЛИОН (Франция) - ЦСКА (Россия) – 2:3 (0:1)
Голы: Головин, 39 (0:1). Корне, 58 (1:1). Муса, 60 (1:2). Вернблум, 65 (1:3). Диас, 71 (2:3).
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Диакаби, Марсал (Менди, 70), Ферри (Маолида, 68), Тузар, Ндомбеле, Корне, Диас, Депай (Траоре, 66).
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий (Щенников, 46), А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 90+4), Кучаев, Вернблум, Муса (Витинью, 73).
Предупреждения: Набабкин, 13. Муса, 36. Диас, 78.
15 марта 2018. Лион.
Стадион "Стад Де Люмьер", 23:05 мск.
Судья - Бобби Мадден (Шотландия).
Первый матч - 1:0.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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