Россия приблизилась к Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:06
ЦСКА – первая российская команда, которая прошла в следующий раунд после поражения 0:1 дома (1)
ЦСКА – первая российская команда, которая прошла в следующий раунд после поражения 0:1 дома (1)
00:13
Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг" (8)
Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг" (8)
Вчера, 23:49
Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина (6)
Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина (6)
Вчера, 23:18
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе (4)
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе (4)
Вчера, 23:05
Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы (20)
Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы (20)
Вчера, 22:54
"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы (147)
"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы (147)
Вчера, 22:42
Тамас Тейе: "Атлетико" был объективно лучше "Локомотива" (1)
Тамас Тейе: "Атлетико" был объективно лучше "Локомотива" (1)
Вчера, 22:40
Олег Терёхин: ничего страшного с "Локомотивом" не произошло (1)
Олег Терёхин: ничего страшного с "Локомотивом" не произошло (1)
Вчера, 22:35
Сборная Исландии представила форму на ЧМ-2018 (1)
Сборная Исландии представила форму на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:23
Агент: Глеб не перейдет в "Кайрат"
Агент: Глеб не перейдет в "Кайрат"
Вчера, 22:16
"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча
"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча
Вчера, 22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (19)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (19)
Вчера, 21:41
"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении (7)
"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении (7)
Вчера, 21:37
Юрий Семин: "Атлетико" провел мастер-класс (7)
Юрий Семин: "Атлетико" провел мастер-класс (7)
Вчера, 21:25
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (4)
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (4)
Вчера, 21:18
Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом" (10)
Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом" (10)
Вчера, 20:57
Научись летать (3)
Научись летать (3)
Вчера, 20:25
"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста (8)
"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста (8)
Вчера, 18:34
Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно (26)
Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно (26)
Вчера, 18:08
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Россия приблизилась к Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА
Победа московского ЦСКА над французским "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы позволяет рассчитывать на то, что по итогам сезона Россия поднимется на пятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" не смогли пройти в следующий раунд. Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1 дома с немецким "Лейпцигом" (матч на выезде - 1:2), а "Локомотив" на своем поле уступил со счетом 1:5 испанскому "Атлетико" (матч в гостях - 0:3).
ЦСКА после домашнего поражения от "Лиона" (0:1) обыграл оппонента на выезде со счетом 3:2 и лишил идущую в рейтинге УЕФА пятой Францию последнего представителя в еврокубках. Суммарный коэффициент России составляет 52,982 балла, Франции - 55,415, при этом ЦСКА, если выиграет турнир, одержав пять побед, принесет 2,600 балла.
Не сможет догнать Россию по итогам сезона идущая седьмой Португалия (46,915), у которой остался один представитель - лиссабонский "Спортинг", который сыграет в четвертьфинале Лиги Европы.
Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.
ТАСС
В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" не смогли пройти в следующий раунд. Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1 дома с немецким "Лейпцигом" (матч на выезде - 1:2), а "Локомотив" на своем поле уступил со счетом 1:5 испанскому "Атлетико" (матч в гостях - 0:3).
ЦСКА после домашнего поражения от "Лиона" (0:1) обыграл оппонента на выезде со счетом 3:2 и лишил идущую в рейтинге УЕФА пятой Францию последнего представителя в еврокубках. Суммарный коэффициент России составляет 52,982 балла, Франции - 55,415, при этом ЦСКА, если выиграет турнир, одержав пять побед, принесет 2,600 балла.
Не сможет догнать Россию по итогам сезона идущая седьмой Португалия (46,915), у которой остался один представитель - лиссабонский "Спортинг", который сыграет в четвертьфинале Лиги Европы.
Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.