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Россия приблизилась к Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА

Победа московского ЦСКА над французским "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы позволяет рассчитывать на то, что по итогам сезона Россия поднимется на пятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" не смогли пройти в следующий раунд. Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1 дома с немецким "Лейпцигом" (матч на выезде - 1:2), а "Локомотив" на своем поле уступил со счетом 1:5 испанскому "Атлетико" (матч в гостях - 0:3).

ЦСКА после домашнего поражения от "Лиона" (0:1) обыграл оппонента на выезде со счетом 3:2 и лишил идущую в рейтинге УЕФА пятой Францию последнего представителя в еврокубках. Суммарный коэффициент России составляет 52,982 балла, Франции - 55,415, при этом ЦСКА, если выиграет турнир, одержав пять побед, принесет 2,600 балла.

Не сможет догнать Россию по итогам сезона идущая седьмой Португалия (46,915), у которой остался один представитель - лиссабонский "Спортинг", который сыграет в четвертьфинале Лиги Европы.

Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.

ТАСС
Теги: ЦСКА
Сегодня, 01:33
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(3)
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Юлий Цезарь
После сегодняшних матчей, чтобы французов обойти ЦСКА нужно выбить марсель с баранкой, выиграть все оставшиеся матчи и взять ЛЕ smirk Нужно повторить 2005 smirk

Нужно ориентироваться ТОЛЬКО на ближайший матч! А все остальное оставить на потом!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:41) #
  • +3
  •  (3)

После сегодняшних матчей, чтобы французов обойти ЦСКА нужно выбить марсель с баранкой, выиграть все оставшиеся матчи и взять ЛЕ smirk Нужно повторить 2005 smirk

Да и кстати что-то дохера газировки редбульной пролезло
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:39) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Valar
Думаю Марсель не согласен с тем, что он уже не в еврокубках.


+1 тупо копируют новости даже не читая!

PS на источнике исправили уже давно!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Valar (Сегодня, 01:36) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Думаю Марсель не согласен с тем, что он уже не в еврокубках.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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