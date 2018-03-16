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Виктор Гончаренко: ЦСКА сегодня был великолепен!

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что его команда продемонстрировала великолепный футбол в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" (3:2). При этом он отметил игру полузащитника армейцев Александра Головина.

– Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности, - заявил Гончаренко. - Умеют наши ребята собраться в трудный момент и выдать отличную игру. "Лион", после того как мы повели, не хотел закрываться. Та схема, которую мы сегодня выбрали, оказалось удачной. Не люблю кого-то выделять, но Головин сегодня был великолепен.

Василия Березуцкого заменили, потому что пропустили два мяча от "Лиона", это многовато. Наш выход в следующую стадию заслужен.

– Выход Витиньо изначально планировался вместо Мусы? И почему он остался в запасе изначально?

– Нет, планировался вместо него другого игрока. А 12 человек мы выставить не можем.

– Было чувство, что можете пройти дальше?

– Оно было и после матча в Москве. Тяжелые погодные условия и поле никому не были на руку. А на хорошем газоне мы могли сыграть лучше. Ну и дежурный комплимент "Лиону" – у команды много сильных молодых футболистов, у которых большое будущее.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА лио
Сегодня, 02:07
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№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 02:15) #
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online

игра одна, там выйграл тут проиграл, и все от результата доволен или нет, а цска как играл так и играет тактика неизменна!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 02:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Виктор Гончаренко: ЦСКА сегодня был великолепен!
Денёчек можете попраздновать. Но не больше, еще полсезона впереди.
Удачи, парни! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 02:09) #
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Вы когда новости перепечатывайте хоть ЧУШЬ НЕ НЕСИТЕ! Березуцкого заменили ДО пропущенных голов!!! и фраза была совершенно другой!!! позорище!!!!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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