Виктор Гончаренко: ЦСКА сегодня был великолепен!

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:06
ЦСКА – первая российская команда, которая прошла в следующий раунд после поражения 0:1 дома (1)
ЦСКА – первая российская команда, которая прошла в следующий раунд после поражения 0:1 дома (1)
00:13
Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг" (8)
Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг" (8)
Вчера, 23:49
Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина (6)
Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина (6)
Вчера, 23:18
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе (4)
Болельщики ЦСКА не замешаны в беспорядках в Лионе (4)
Вчера, 23:05
Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы (20)
Buona permanenza. "Зенит" вылетел из Лиги Европы (20)
Вчера, 22:54
"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы (147)
"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы (147)
Вчера, 22:42
Тамас Тейе: "Атлетико" был объективно лучше "Локомотива" (1)
Тамас Тейе: "Атлетико" был объективно лучше "Локомотива" (1)
Вчера, 22:40
Олег Терёхин: ничего страшного с "Локомотивом" не произошло (1)
Олег Терёхин: ничего страшного с "Локомотивом" не произошло (1)
Вчера, 22:35
Сборная Исландии представила форму на ЧМ-2018 (1)
Сборная Исландии представила форму на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:23
Агент: Глеб не перейдет в "Кайрат"
Агент: Глеб не перейдет в "Кайрат"
Вчера, 22:16
"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча
"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча
Вчера, 22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (19)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (19)
Вчера, 21:41
"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении (7)
"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении (7)
Вчера, 21:37
Юрий Семин: "Атлетико" провел мастер-класс (7)
Юрий Семин: "Атлетико" провел мастер-класс (7)
Вчера, 21:25
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (4)
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (4)
Вчера, 21:18
Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом" (10)
Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом" (10)
Вчера, 20:57
Научись летать (3)
Научись летать (3)
Вчера, 20:25
"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста (8)
"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста (8)
Вчера, 18:34
Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно (26)
Игорь Добровольский: "Зениту" не уступить бы "Лейпцигу" крупно (26)
Вчера, 18:08
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Виктор Гончаренко: ЦСКА сегодня был великолепен!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что его команда продемонстрировала великолепный футбол в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" (3:2). При этом он отметил игру полузащитника армейцев Александра Головина.
– Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности, - заявил Гончаренко. - Умеют наши ребята собраться в трудный момент и выдать отличную игру. "Лион", после того как мы повели, не хотел закрываться. Та схема, которую мы сегодня выбрали, оказалось удачной. Не люблю кого-то выделять, но Головин сегодня был великолепен.
Василия Березуцкого заменили, потому что пропустили два мяча от "Лиона", это многовато. Наш выход в следующую стадию заслужен.
– Выход Витиньо изначально планировался вместо Мусы? И почему он остался в запасе изначально?
– Нет, планировался вместо него другого игрока. А 12 человек мы выставить не можем.
– Было чувство, что можете пройти дальше?
– Оно было и после матча в Москве. Тяжелые погодные условия и поле никому не были на руку. А на хорошем газоне мы могли сыграть лучше. Ну и дежурный комплимент "Лиону" – у команды много сильных молодых футболистов, у которых большое будущее.
"Спорт-Экспресс"
– Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности, - заявил Гончаренко. - Умеют наши ребята собраться в трудный момент и выдать отличную игру. "Лион", после того как мы повели, не хотел закрываться. Та схема, которую мы сегодня выбрали, оказалось удачной. Не люблю кого-то выделять, но Головин сегодня был великолепен.
Василия Березуцкого заменили, потому что пропустили два мяча от "Лиона", это многовато. Наш выход в следующую стадию заслужен.
– Выход Витиньо изначально планировался вместо Мусы? И почему он остался в запасе изначально?
– Нет, планировался вместо него другого игрока. А 12 человек мы выставить не можем.
– Было чувство, что можете пройти дальше?
– Оно было и после матча в Москве. Тяжелые погодные условия и поле никому не были на руку. А на хорошем газоне мы могли сыграть лучше. Ну и дежурный комплимент "Лиону" – у команды много сильных молодых футболистов, у которых большое будущее.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.