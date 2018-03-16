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Игорь Акинфеев стал лидером по количеству сейвов в 1/8 финала Лиги Европы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лидером по количеству отражённых ударов на стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы.

По данным InStat, в двухматчевом противостоянии с "Лионом" Акинфеев отбил 12 ударов. Также стоит отметить, что голкипер стал вторым по проценту отраженных ударов (80%). Выше показатель только у Александра Вальке из "Зальцбурга" (88%).

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, открывший счет в ответной игре с "Лионом", является обладателем уникальной серии. Во всех матчах, в которых забивал Головин, ЦСКА неизменно выигрывал. Такой серией не может похвастать ни один другой российский футболист, выступающий в РФПЛ. Гол Александра в ворота "Лиона" стал одиннадцатым за главную команду "армейцев" во всех турнирах и первым в еврокубках.

Полузащитник Понтус Вернблум в матче с "Лионом" стал лидером по количеству выигранных единоборств (16), в том числе и верховых (7). В текущем сезоне РФПЛ Вернблум выигрывает 10 единоборств в среднем за 90 минут (из них 5 в воздухе).

Чемпионат
Теги: ЦСКА
Сегодня, 09:16
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, Игорь! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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