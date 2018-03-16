Евгений Ловчев: и хорошо, что "Локомотив" так разорвали

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев в своём Телеграме прокомментировал поражение "Локомотива" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" (1:5)."Сёмин организовал команду, прибавили молодые, вытащили всё из себя Чорлука, Фернандеш, Фарфан… Но этого мало, чтобы чего-то добиться в Европе. Пять пропущенных мячей дома – это, конечно, рубец для Сёмина. С другой стороны, и хорошо, что "Локомотив" так разорвали. В следующих матчах, уже в чемпионате, надо будет отрабатывать.Снова бросилась в глаза разница в классе – не только футболистов, а команд. Часто говорят, что в холода, на снежном поле команды с юга не так хороши, как дома. Но нет же! Это я уяснил ещё в 1972 году, когда сам играл против "Атлетико" за "Спартак" в еврокубках.Говорите, "Локомотив" еще перед первым матчем лапки поднял? Здесь другое. Всё же игроки видят уровень игры "Атлетико", знают свой предел. А тут ещё борьба за чемпионство. Понятно, что они предпочли синицу в руках. Главное для "Локомотива" сейчас – золото в России", - написал Ловчев.