Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: Роберто Манчини немного потерял управление командой

Экс-наставник "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о выступлении российских клубов в Лиге Европы.

"Зенит" и "Лейпциг" были на одном уровне, но Роберто Манчини немного потерял управление командой, отсюда и вылет от немецкого "Лейпцига". Результаты двух матчей абсолютно оправданы.

Что касается других отечественных команд, то "Локомотив" был ниже классом, чем мадридский "Атлетико", поэтому уступил.

Считаю, что от ЦСКА можно было ожидать прохода в 1/4 финала Лиги Европы. Команда выступила очень достойно. Укрепление нападения Ахмедом Мусой давало шансы армейскому клубу", – цитирует Бышовца "Р-Спорт".
Теги: Бышовец
Сегодня, 13:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.