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«Марсель» стремится к историческому успеху, «Атлетико» - к третьему титулу: анонс финала Лиги Европы
Перед тем как полностью сосредоточиться на грядущем чемпионате мира предстоит решить ещё несколько вопросов в клубном футболе. В частности, остаётся разыграть еврокубковые трофеи. Первый из них уже сегодня оспорят футболисты «Атлетико» и «Марселя», которые сыграют в Лионе. Rusfootball.info рассказывает о финале Лиги Европы.
Путь двух клубов к французскому финалу получился разным. «Атлетико» начинал свою еврокубковую кампанию в качестве участника Лиги чемпионов, но затем сенсационно не вышел из группы, потеряв шансы на продолжение борьбы, дважды оступившись на «Карабахе». «Марсель» изначально начинал выступление в Лиге Европы, успешно преодолел все стадии турнира и добрался до финала, который фактически стал домашним.
Естественно, что в Лионе ждали в финале местный «Олимпик», а не марсельский. Но «Лион» не сумел преодолеть 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей ЦСКА. Вряд ли теперь местные жители будут поддерживать другой французский клуб: в Лионе «Марсель» не слишком-то жалуют. Команды ведут нешуточную борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, а их недавняя встреча получилась просто огненной. Фанаты «Марселя» даже придумали обидную кричалку про президента «Лиона» Жана-Мишеля Оляса. Теперь руководителя «Лиона» фанаты активно «поливают» с помощью новой песни.
Путь к финалу
«Атлетико» уже на старте плей-офф считался главным фаворитом турнира. В высокой оценке шансов «матрасников» нет ничего удивительного, ведь всего несколько лет назад они и вовсе играли в финале Лиги чемпионов. По ходу турнира подопечные Диего Симеоне практически не давали поводов усомниться в своём превосходстве. В 1/16 финала «Атлетико» в двух матчах разгромил «Копенгаген» со счётом 5:1, а на следующей стадии деклассировал «Локомотив» - 8:1. Немного повозиться пришлось в четвертьфинале со «Спортингом». Там после победы в первом матче со счётом 2:0 в ответной встрече португальцы вполне могли перевести противостояние в дополнительное время. Они нанесли «Атлетико» единственное поражение в Лиге Европы, но победы со счётом 1:0 не хватило. Наверное, немного тревожно фанатам «матрасников» было и в полуфинале, когда в первом матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» уже в первом тайме гости остались в меньшинстве, да ещё и без Диего Симеоне. Но мадридцы остались в игре, пропустив всего однажды, да и в концовке ещё и сравняли счёт, использовав один из редчайших моментов. В Мадриде «Атлетико» полностью переиграл англичан, хоть и ограничился победой с минимальным счётом.
«Марсель» в плей-офф турнира вышел со второго места в своей группе, пропустив вперёд «РБ Зальцбург». Несмотря на довольно высокую плотность в турнирной таблице, французы прошли дальше уверенно и без особых проблем. Две победы, две ничьи и два поражения подвели итог выступлению «ОМ» на групповом этапе.
Куда веселее французский клуб выступил в плей-офф. На первом этапе с суммарным счётом 3:1 была обыграна «Брага». Далее «Марсель» в двухматчевом противостоянии оставил не у дел «Атлетик» со счётом 5:2. В четвертьфинале «ОМ» не без труда обыграл «Ред Булл Лейпциг». «Быки» выиграли первый матч с минимальным счётом, но на «Велодроме» «Марсель» устроил голевую феерию – 5:2. Драматичным был полуфинал с ещё одним клубом с приставкой «РБ». «Зальцбург» проиграл первый матч со счётом 0:2, но в ответной встрече сумел вернуться в игру. Всё решилось в овертайме, где «Марсель» забил победный мяч после ошибки российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Россиянин назначил угловой, которого не было, а Роланду отправил мяч в ворота со стандарта. Примечательно, что в первом матче судьи также «сыграли» за французов, не заметив руку при одном из голов «Марселя».
Творцы истории
«Марсель» - один из топ-клубов Франции. «ОМ» выигрывал чемпионат в сезоне 2009/2010, пока в Париж ещё не приехали шейхи с чемоданами, полными денег. «Велодром» практически все заполняется, команду в городе обожают, а противостояния с «ПСЖ» являются французским «эль-классико». В Марселе гордятся, что в отличие от ненавистных парижан их любимцы выигрывали Лигу чемпионов. Правда, произошло это в далёком 1993 году, но какая разница, ведь клуб из столицы до сих пор не может выиграть ушастый кубок, даже с Неймаром, Ибрагимовичем и прочими супер-звёздами. При этом «Марсель» ещё никогда не побеждал в Лиге Европы / Кубке УЕФА. «ОМ» дважды доходил до финала турнира, но неизменно проигрывал. В сезоне 1998/1999 в «Лужниках» «Парма» разгромила в финале «Марсель» со счётом 3:0. В сезоне 2003/2004 уже «Валенсия» нанесла поражение французам со счётом 2:0 в финале в Гётеборге. Теперь у марсельцев будет третья попытка завоевать почётный трофей.
«Атлетико» - тоже является клубом с богатой истории. 10-кратные чемпионы Испании добились определённых успехов и на еврокубковой арене. Помимо трёх участий в финале Лиги чемпионов, два из которых состоялись в эпоху Диего Симеоне, мадридцы дважды выигрывали Лигу Европы, а также становились обладателями Кубка Кубков. В сезоне 2009/2010 «Атлетико» обыграл в финале турнира «Фулхэм» со счётом 2:1. Ещё через два года «матрасники» в испанском финале разгромили «Атлетик» - 3:0. Тогда Диего Симеоне впервые выиграл еврокубковый трофей в качестве главного тренера мадридцев. Затем аргентинец ещё выигрывал суперкубок Европы.
Симеоне проиграл два последних еврокубковых финала. Естественно, что после этих неудач финал Лиги Европы 2017/2018 приобретает для него особое значение: три неудачи станут явным перебором. Для главного тренера «Марселя» Руди Гарсии матч с «Атлетико» станет первым еврокубковым финалом. Ранее клубы Гарсии лишь однажды доходили до финалов: случилось это в Кубке Франции 2010/2011, когда «Лилль» Гарсии обыграл «ПСЖ» с минимальным счётом.
Неудобные соперники из Испании
«Марсель» и «Атлетико» встречались лишь дважды. Случилось это на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2008/2009. Тогда «Атлетико» Хавьера Агирре обыграл «Марсель» Эрика Геретса со счётом 2:1 в Мадриде. Ответный матч на «Велодроме» закончился безголевой ничьей. Испанцы вышли в плей-офф со второго места, а «Марсель» с третьей строчки отправился в Лигу Европы.
Футболистам «ОМ» традиционно непросто играть с соперниками из Испании. Так, они выиграли всего 4 из 15 матчей у испанских клубов. «Атлетико» с французскими оппонентами играет довольно удачно. «Матрасники» провели с представителями Франции 12 матчей, в которых они одержали 6 побед при 5 ничьих и 1 поражении. Единственный раз мадридцы капитулировали в матче против «Ланса» (2:4) в четвёртом раунде Кубка УЕФА сезона 1999/2000. Тогда дальше прошли французы.
Любопытно, что «Атлетико» не обыгрывает клубы из Франции с сентября 1961 года. Тогда «матрасники» победили «Седан» в Кубке обладателей Кубков. Но зато мадридцы выигрывали суперкубок Европы в соседнем Монако в 2010 и 2012 годах.
Больше, чем просто трофей
Для «Марселя» финал Лиги Европы является не только возможностью выиграть трофей, но ещё и отобраться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Во Франции чемпионат ещё не завершён, а заключительный тур состоится в грудящий уикенд. Пока четвёртым лишним является именно «Марсель». «ОМ» занимает четвёртое место, отставая от «Лиона» на одно очко, а от «Монако» - на 3. И «Лиону» и «Монако» «Марсель» уступает по личным встречам, поэтому марсельцы могут обойти лишь футболистов из Лиона. «Лион» в последнем туре сыграет с немотивированной «Ниццей». «Марсель» встретится с «Амьеном», который уже тоже не решает турнирных задач. Велика вероятность, что оба претендента на путёвки в Лигу чемпионов одержат дежурные победы. И в этом случае подопечные Руди Гарсии останутся за пределами первой тройки.
Остаётся надеяться на финал Лиги Европы. Похоже, что этот путь оказался даже более реалистичным, чем сугубо французский в Лиге 1.
Последний успех Гризманна?
Не исключено, что матч против «Марселя» станет последним в составе «Атлетико» для Антуана Гризманна. Хоть сам француз пока и не рассказывает о своём будущем, предлагая всем запастись терпения, слухи упорно сватают его в «Барселону». А форвард «Барсы» Луис Суарес уже и вовсе недавно заявил, что приход француза усилит команду. Потом уругваец пояснил, что там были трудности перевода, а он говорил о возможном переходе, но, по всей видимости, Гризманн действительно собрался в Барселону. Как известно, дыма без огня не бывает, а супругу француза уже неоднократно видели в Каталонии, где она якобы подбирала дом.
Прощается с «Атлетико» и Фернандо Торрес. Ветеран испанской сборной и мадридского клуба покинет команду по окончании сезона, хотя пока и не планирует вешать бутсы на гвоздь. Видимо, Торрес улетит в США, чтобы продолжить карьеру в МЛС. Естественно, что покинуть родной клуб Эль-Ниньо попытается на мажорной ноте.
Котировки букмекеров:
«Марсель» - «Атлетико» - 5.00 – 3.60 – 1.81
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Путь двух клубов к французскому финалу получился разным. «Атлетико» начинал свою еврокубковую кампанию в качестве участника Лиги чемпионов, но затем сенсационно не вышел из группы, потеряв шансы на продолжение борьбы, дважды оступившись на «Карабахе». «Марсель» изначально начинал выступление в Лиге Европы, успешно преодолел все стадии турнира и добрался до финала, который фактически стал домашним.
Естественно, что в Лионе ждали в финале местный «Олимпик», а не марсельский. Но «Лион» не сумел преодолеть 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей ЦСКА. Вряд ли теперь местные жители будут поддерживать другой французский клуб: в Лионе «Марсель» не слишком-то жалуют. Команды ведут нешуточную борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, а их недавняя встреча получилась просто огненной. Фанаты «Марселя» даже придумали обидную кричалку про президента «Лиона» Жана-Мишеля Оляса. Теперь руководителя «Лиона» фанаты активно «поливают» с помощью новой песни.
Путь к финалу
«Атлетико» уже на старте плей-офф считался главным фаворитом турнира. В высокой оценке шансов «матрасников» нет ничего удивительного, ведь всего несколько лет назад они и вовсе играли в финале Лиги чемпионов. По ходу турнира подопечные Диего Симеоне практически не давали поводов усомниться в своём превосходстве. В 1/16 финала «Атлетико» в двух матчах разгромил «Копенгаген» со счётом 5:1, а на следующей стадии деклассировал «Локомотив» - 8:1. Немного повозиться пришлось в четвертьфинале со «Спортингом». Там после победы в первом матче со счётом 2:0 в ответной встрече португальцы вполне могли перевести противостояние в дополнительное время. Они нанесли «Атлетико» единственное поражение в Лиге Европы, но победы со счётом 1:0 не хватило. Наверное, немного тревожно фанатам «матрасников» было и в полуфинале, когда в первом матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» уже в первом тайме гости остались в меньшинстве, да ещё и без Диего Симеоне. Но мадридцы остались в игре, пропустив всего однажды, да и в концовке ещё и сравняли счёт, использовав один из редчайших моментов. В Мадриде «Атлетико» полностью переиграл англичан, хоть и ограничился победой с минимальным счётом.
Противостояния «Атлетико» и «Арсенала» получились горячими
«Марсель» в плей-офф турнира вышел со второго места в своей группе, пропустив вперёд «РБ Зальцбург». Несмотря на довольно высокую плотность в турнирной таблице, французы прошли дальше уверенно и без особых проблем. Две победы, две ничьи и два поражения подвели итог выступлению «ОМ» на групповом этапе.
Куда веселее французский клуб выступил в плей-офф. На первом этапе с суммарным счётом 3:1 была обыграна «Брага». Далее «Марсель» в двухматчевом противостоянии оставил не у дел «Атлетик» со счётом 5:2. В четвертьфинале «ОМ» не без труда обыграл «Ред Булл Лейпциг». «Быки» выиграли первый матч с минимальным счётом, но на «Велодроме» «Марсель» устроил голевую феерию – 5:2. Драматичным был полуфинал с ещё одним клубом с приставкой «РБ». «Зальцбург» проиграл первый матч со счётом 0:2, но в ответной встрече сумел вернуться в игру. Всё решилось в овертайме, где «Марсель» забил победный мяч после ошибки российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Россиянин назначил угловой, которого не было, а Роланду отправил мяч в ворота со стандарта. Примечательно, что в первом матче судьи также «сыграли» за французов, не заметив руку при одном из голов «Марселя».
Творцы истории
«Марсель» - один из топ-клубов Франции. «ОМ» выигрывал чемпионат в сезоне 2009/2010, пока в Париж ещё не приехали шейхи с чемоданами, полными денег. «Велодром» практически все заполняется, команду в городе обожают, а противостояния с «ПСЖ» являются французским «эль-классико». В Марселе гордятся, что в отличие от ненавистных парижан их любимцы выигрывали Лигу чемпионов. Правда, произошло это в далёком 1993 году, но какая разница, ведь клуб из столицы до сих пор не может выиграть ушастый кубок, даже с Неймаром, Ибрагимовичем и прочими супер-звёздами. При этом «Марсель» ещё никогда не побеждал в Лиге Европы / Кубке УЕФА. «ОМ» дважды доходил до финала турнира, но неизменно проигрывал. В сезоне 1998/1999 в «Лужниках» «Парма» разгромила в финале «Марсель» со счётом 3:0. В сезоне 2003/2004 уже «Валенсия» нанесла поражение французам со счётом 2:0 в финале в Гётеборге. Теперь у марсельцев будет третья попытка завоевать почётный трофей.
Футболисты «Марселя» празднуют выход в финал Лиги Европы
«Атлетико» - тоже является клубом с богатой истории. 10-кратные чемпионы Испании добились определённых успехов и на еврокубковой арене. Помимо трёх участий в финале Лиги чемпионов, два из которых состоялись в эпоху Диего Симеоне, мадридцы дважды выигрывали Лигу Европы, а также становились обладателями Кубка Кубков. В сезоне 2009/2010 «Атлетико» обыграл в финале турнира «Фулхэм» со счётом 2:1. Ещё через два года «матрасники» в испанском финале разгромили «Атлетик» - 3:0. Тогда Диего Симеоне впервые выиграл еврокубковый трофей в качестве главного тренера мадридцев. Затем аргентинец ещё выигрывал суперкубок Европы.
Симеоне проиграл два последних еврокубковых финала. Естественно, что после этих неудач финал Лиги Европы 2017/2018 приобретает для него особое значение: три неудачи станут явным перебором. Для главного тренера «Марселя» Руди Гарсии матч с «Атлетико» станет первым еврокубковым финалом. Ранее клубы Гарсии лишь однажды доходили до финалов: случилось это в Кубке Франции 2010/2011, когда «Лилль» Гарсии обыграл «ПСЖ» с минимальным счётом.
Неудобные соперники из Испании
«Марсель» и «Атлетико» встречались лишь дважды. Случилось это на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2008/2009. Тогда «Атлетико» Хавьера Агирре обыграл «Марсель» Эрика Геретса со счётом 2:1 в Мадриде. Ответный матч на «Велодроме» закончился безголевой ничьей. Испанцы вышли в плей-офф со второго места, а «Марсель» с третьей строчки отправился в Лигу Европы.
Футболистам «ОМ» традиционно непросто играть с соперниками из Испании. Так, они выиграли всего 4 из 15 матчей у испанских клубов. «Атлетико» с французскими оппонентами играет довольно удачно. «Матрасники» провели с представителями Франции 12 матчей, в которых они одержали 6 побед при 5 ничьих и 1 поражении. Единственный раз мадридцы капитулировали в матче против «Ланса» (2:4) в четвёртом раунде Кубка УЕФА сезона 1999/2000. Тогда дальше прошли французы.
Любопытно, что «Атлетико» не обыгрывает клубы из Франции с сентября 1961 года. Тогда «матрасники» победили «Седан» в Кубке обладателей Кубков. Но зато мадридцы выигрывали суперкубок Европы в соседнем Монако в 2010 и 2012 годах.
Больше, чем просто трофей
Для «Марселя» финал Лиги Европы является не только возможностью выиграть трофей, но ещё и отобраться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Во Франции чемпионат ещё не завершён, а заключительный тур состоится в грудящий уикенд. Пока четвёртым лишним является именно «Марсель». «ОМ» занимает четвёртое место, отставая от «Лиона» на одно очко, а от «Монако» - на 3. И «Лиону» и «Монако» «Марсель» уступает по личным встречам, поэтому марсельцы могут обойти лишь футболистов из Лиона. «Лион» в последнем туре сыграет с немотивированной «Ниццей». «Марсель» встретится с «Амьеном», который уже тоже не решает турнирных задач. Велика вероятность, что оба претендента на путёвки в Лигу чемпионов одержат дежурные победы. И в этом случае подопечные Руди Гарсии останутся за пределами первой тройки.
Остаётся надеяться на финал Лиги Европы. Похоже, что этот путь оказался даже более реалистичным, чем сугубо французский в Лиге 1.
Последний успех Гризманна?
Не исключено, что матч против «Марселя» станет последним в составе «Атлетико» для Антуана Гризманна. Хоть сам француз пока и не рассказывает о своём будущем, предлагая всем запастись терпения, слухи упорно сватают его в «Барселону». А форвард «Барсы» Луис Суарес уже и вовсе недавно заявил, что приход француза усилит команду. Потом уругваец пояснил, что там были трудности перевода, а он говорил о возможном переходе, но, по всей видимости, Гризманн действительно собрался в Барселону. Как известно, дыма без огня не бывает, а супругу француза уже неоднократно видели в Каталонии, где она якобы подбирала дом.
Торрес и Гризманн
Прощается с «Атлетико» и Фернандо Торрес. Ветеран испанской сборной и мадридского клуба покинет команду по окончании сезона, хотя пока и не планирует вешать бутсы на гвоздь. Видимо, Торрес улетит в США, чтобы продолжить карьеру в МЛС. Естественно, что покинуть родной клуб Эль-Ниньо попытается на мажорной ноте.
Котировки букмекеров:
«Марсель» - «Атлетико» - 5.00 – 3.60 – 1.81
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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