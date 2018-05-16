Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119231
Зенит 104420
Политика и события в стране и мире 3951
КБ-Гостевая 26544
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510
Отдых в Крыму. 170
Ростовские футбольные новости 546

Новости партнеров

"Марсель" - "Атлетико": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Марселя" и "Атлетико" на финальный матч Лиги Европы.

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайет, Окампос, Жермен. Запасные: Пеле, Сакаи, Камара, Роланду, Митроглу, Нжие, Лопес.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, Коке, Гризманн, Коста. Запасные: Вернер, Филипе Луис, Парти, Торрес, Савич, Хуанфран, Гамейро.
Теги: Марсель Атлетико
Сегодня, 20:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.