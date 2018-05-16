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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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"Спартак" выйдет из отпуска 18 июня (3)
"Марсель" - "Атлетико": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Марселя" и "Атлетико" на финальный матч Лиги Европы.
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайет, Окампос, Жермен. Запасные: Пеле, Сакаи, Камара, Роланду, Митроглу, Нжие, Лопес.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, Коке, Гризманн, Коста. Запасные: Вернер, Филипе Луис, Парти, Торрес, Савич, Хуанфран, Гамейро.
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайет, Окампос, Жермен. Запасные: Пеле, Сакаи, Камара, Роланду, Митроглу, Нжие, Лопес.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, Коке, Гризманн, Коста. Запасные: Вернер, Филипе Луис, Парти, Торрес, Савич, Хуанфран, Гамейро.
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