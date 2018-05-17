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Главный тренер "Марселя": горжусь своими игроками

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия поделился мнением о финальном матче Лиги Европы против "Атлетико" (0:3).

"Соперник прибавил во втором тайме. Очень жаль, что нам не повезло в моменте, когда Митроглу попал в штангу. Гол позволил бы нам вернуться в игру. "Атлетико" - прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этому поражению.

Думаю, мы заставили наших фанатов гордиться и вызвали симпатии у большой части французских болельщиков вообще. Я горжусь своими игроками", - цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.
Теги: Марсель Атлетико
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