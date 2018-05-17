"Атлетико" получит 6,5 млн евро за победу в финале Лиги Европы

За победу в финале Лиги Европы "Атлетико" получит 6,5 млн евро. В случае, если бы мадридцы проиграли "Марселю", команда получила бы 3,5 млн евро.За победу в полуфинале "Атлетико" получил 1,6 млн евро, в четвертьфинале – 1 млн евро. В общей сложности клуб за участие в Лиге Европы заработал около 10,3 млн евро.На групповой стадии Лиги чемпионов, где команда заняла 3-е место, мадридцы записали на свой счет 16,3 млн евро, передает AS.