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"Атлетико" получит 6,5 млн евро за победу в финале Лиги Европы

За победу в финале Лиги Европы "Атлетико" получит 6,5 млн евро. В случае, если бы мадридцы проиграли "Марселю", команда получила бы 3,5 млн евро.

За победу в полуфинале "Атлетико" получил 1,6 млн евро, в четвертьфинале – 1 млн евро. В общей сложности клуб за участие в Лиге Европы заработал около 10,3 млн евро.

На групповой стадии Лиги чемпионов, где команда заняла 3-е место, мадридцы записали на свой счет 16,3 млн евро, передает AS.
Теги: Атлетико
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