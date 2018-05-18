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Александр Головин включен в число лучших молодых игроков Лиги Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин включен в число лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18 по версии русскоязычной версии сайта УЕФА.

Однако в англоязычной версии сайта 21-летний россиянин отсутствует в числе лучших молодых игроков по итогам турнира.

"Футболист сборной России уже давно перешел из класса "подающих надежды" в разряд лидеров красно-синих, за главную команду которых провел более ста матчей. Пристальный интерес к полузащитнику клубов из-за рубежа лишь подчеркивает его новый статус, - говорится в сообщении на сайте УЕФА.

В список лучших молодых игроков Лиги Европы также попали 19-летний вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, 19-летний защитник "Лейпцига" Дайот Упамекано, 19-летний полузащитник "Лиона" Уссем Ауар, 20-летний полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс, 20-летний полузащитник "Лейпцига" Амаду Айдара, 21-летний полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль, 20-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, 21-летний полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле, 21-летний полузащитник "Вильярреала" Родриго Эрнандес, 20-летний нападающий "Эвертона" Адемола Лукмен и 20-летний нападающий "Милана" Патрик Кутроне.
Теги: Головин
Сегодня, 13:33
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№1 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
Наш среди них самый крутой
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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