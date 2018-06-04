"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах

"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч без болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.Такое решение принято как наказание за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). Также клуб с берегов Невы заплатит штраф 70 тысяч евро.