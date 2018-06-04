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Станислав Черчесов: если завтра сыграем неудачно, можно кричать караул? Караул вы уже 2 года кричите (12)
"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах
"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч без болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.
Такое решение принято как наказание за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).
Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). Также клуб с берегов Невы заплатит штраф 70 тысяч евро.
Такое решение принято как наказание за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).
Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). Также клуб с берегов Невы заплатит штраф 70 тысяч евро.
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