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"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах

"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч без болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое решение принято как наказание за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).

Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). Также клуб с берегов Невы заплатит штраф 70 тысяч евро.
Теги: Зенит
Сегодня, 19:44
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9
(4)
№9 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 20:43) #
  • -4
  •  (6)

Все пятьдесят миллионов вдоль забора погуляют...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Asking,
Гандон, где ты увидел доказуху? Можешь конкретно сказать, что за выкрики были, хуесос?
Для вас ***асов даже поддержка Радича -расизм, выродки

Цитата: К.А.
Цитата: Blessing
Квалификация будет, да и х... с ней. Она не проходимая только для свиней.

апоэль,насьональ,осер были пройдены на ура.

Таблицу коэффициентов Уефа тебе в морду. Там вы к нам даже близко не подошли, несмотря на то что мы уже два года в кризисе
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:30) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Квалификация будет, да и х... с ней. Она не проходимая только для свиней.

апоэль,насьональ,осер были пройдены на ура.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Евро***ы охуели

Вам, чурекам не понять - играйте в в Сирии ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Квалификация будет, да и х... с ней. Она не проходимая только для свиней.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Евро***ы охуели
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 20:19) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Skyline
за песню что ли?

Цитата: alx64
за таких дебилов как ты!!!

И доказуха: в тексте прямо сказано, за что:
"Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).

Ну не дебилы? Правильно их назвал их же капитан!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 20:03) #
  • -6
  •  (12)
online

Skyline,
нетдебело за таких дебилов как ты!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:50) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
за песню что ли?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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