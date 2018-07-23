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Сергей Семак: результат жеребьевки Лиги Европы для "Зенита" нормальный

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что считает нормальным результат жеребьевки Лиги Европы для петербургской команды.

"Результат жеребьевки для нас нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы", - цитирует Семака РИА Новости.

Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 18:30
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№1 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вообще, очень странно, когда рассуждают о том, насколько сильный соперник достался "Зениту" в отборочном раунде Лиги Европы. С таким составом и таким бюджетом подобный вопрос вообще неприличен вплоть до стадии 1/4, как минимум. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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