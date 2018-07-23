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Сергей Семак: результат жеребьевки Лиги Европы для "Зенита" нормальный
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что считает нормальным результат жеребьевки Лиги Европы для петербургской команды.
"Результат жеребьевки для нас нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы", - цитирует Семака РИА Новости.
Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.
"Результат жеребьевки для нас нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы", - цитирует Семака РИА Новости.
Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.
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