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"Пюник" обыграл "Тобол" и вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы

"Пюник" обыграл "Тобол" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0.

Армянский клуб вышел в 3-й раунд отбора за счет гола, забитого на выезде, - первый матч завершился в пользу казахстанцев со счетом 2:1.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Пюник" (Армения) - "Тобол" (Казахстан) - 1:0

Гол: Конате, 82 (1:0).

Удаление: Аветисян (Пюник), 89.
Теги: Пюник Тобол
Сегодня, 21:11
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