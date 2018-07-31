"Пюник" обыграл "Тобол" и вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы

"Пюник" обыграл "Тобол" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0.Армянский клуб вышел в 3-й раунд отбора за счет гола, забитого на выезде, - первый матч завершился в пользу казахстанцев со счетом 2:1.Лига Европы2-й отборочный раундОтветный матч: Конате, 82 (1:0).Удаление: Аветисян (Пюник), 89.