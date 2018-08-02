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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Минское "Динамо" вышло в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Матч 1 - 3:1
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь)
"Динамо" Мн – "ДАК 1904" 4:1
Гол: Николич, 19, Хващинский, 47, Иванов, 51, Николич, 58 - Вида, 74
"Динамо" Мн: Горбунов, Швецов, Галович, Роша, Бегунов, Шитов, Яхайа, Николич (Треботич, 70), Иванов (Макас, 61), Корзун, Хващинский (Гуренко, 57)
"ДАК 1904": Мацей, Коне (Шатка, 18), Дэвис, Любичич, Гук, Вида, Кальмар, Вида, Герц, Коштрна (Спириак, 78), Байо (Дивкович, 40)
Предупреждения: Коне, 1, Иванов, 28, Герц, 33, Кальмар, 34, Шитов, 42, Кострна, 50, Хващинский, 52
2-й квалификационный раунд
Матч 1 - 3:1
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь)
"Динамо" Мн – "ДАК 1904" 4:1
Гол: Николич, 19, Хващинский, 47, Иванов, 51, Николич, 58 - Вида, 74
"Динамо" Мн: Горбунов, Швецов, Галович, Роша, Бегунов, Шитов, Яхайа, Николич (Треботич, 70), Иванов (Макас, 61), Корзун, Хващинский (Гуренко, 57)
"ДАК 1904": Мацей, Коне (Шатка, 18), Дэвис, Любичич, Гук, Вида, Кальмар, Вида, Герц, Коштрна (Спириак, 78), Байо (Дивкович, 40)
Предупреждения: Коне, 1, Иванов, 28, Герц, 33, Кальмар, 34, Шитов, 42, Кострна, 50, Хващинский, 52
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