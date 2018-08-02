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"Витесс" одержал первую победу при Слуцком и вышел в 3-й раунд Лиги Европы

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Голландский клуб по сумме двух матчей прошел румынский "Вииторул" (2:2 – на выезде, 3:1 – дома).

Домашняя победа на еврокубковой арене стала для команды из Арнема первой под руководством российского специалиста.
Теги: Витесс Слуцкий
Вчера, 23:25
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№1 Написал: Marselle Уфа (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Уфа»
С почином Лёня
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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