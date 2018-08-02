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"Кайрат" выбил "АЗ Алкмар" из Лиги Европы

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский "АЗ Алкмар" принимал на своём поле казахстанский "Кайрат".

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, но казахстанцы прошли дальше за счет победы в первом матче.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Матч 1 - 0:2

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды)

"АЗ Алкмар" – "Кайрат" 2:1

Голы: Исламхан, 28 (пен.), Тиль, 41, Коопмейнерс, 90+4 (пен.)

"АЗ Алкмар": Бизот, Свенссон, Хацидиакос, Влар (Боадю, 57), Ауэян, Мидтше, Тиль, Коопмейнерс, Ротариу (Бельхассани, 53), Фрайди, Идрисси

"Кайрат": Плотников, Суюмбаев, Бато, Политевич, Вороговский, Куат, Исламхан (Элек, 61), Исаэл, Фелипе, Аршавин (Лунин, 70), Эсеола (Эппель, 75)

Предупреждения: Бизот, 27, Ауэян, 56, Плотников, 62, Исаэл, 65, Мидтше, 75, Вороговский, 90+1
Теги: Кайрат АЗ
Вчера, 23:51
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(2)
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Аршавину не впервой blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (2)

молодца наши алматинцы!
по делу победа.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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