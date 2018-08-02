"Кайрат" выбил "АЗ Алкмар" из Лиги Европы

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский "АЗ Алкмар" принимал на своём поле казахстанский "Кайрат".Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, но казахстанцы прошли дальше за счет победы в первом матче.Лига Европы2-й квалификационный раундМатч 1 - 0:2Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды)Исламхан, 28 (пен.), Тиль, 41, Коопмейнерс, 90+4 (пен.)"АЗ Алкмар": Бизот, Свенссон, Хацидиакос, Влар (Боадю, 57), Ауэян, Мидтше, Тиль, Коопмейнерс, Ротариу (Бельхассани, 53), Фрайди, Идрисси"Кайрат": Плотников, Суюмбаев, Бато, Политевич, Вороговский, Куат, Исламхан (Элек, 61), Исаэл, Фелипе, Аршавин (Лунин, 70), Эсеола (Эппель, 75)Предупреждения: Бизот, 27, Ауэян, 56, Плотников, 62, Исаэл, 65, Мидтше, 75, Вороговский, 90+1