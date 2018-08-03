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Йо-хо-хо! Йокич позволил "Уфе" отскочить, но с такой игрой шансов на группу нет
Речь о группе только потому, что в следующем раунде «Уфе» будет противостоять клуб из Люксембурга. О встрече с ним за 7 минут до конца встречи мечтать не приходилось, но удар Бояна Йокича заставил автора Rusfootball.info закончить перебирать в голове заголовки об очередном провале россиян в Словении.
Вот теперь без сюрпризов
Состав «Уфы» в студии перед матчем с «Локомотивом» прокомментировали дежурной фразой не следящих за футболом работников «Матч Премьера» - «без сюрпризов, команда стабильна». Хотя по сравнению с игрой против «Домжале» Томаров сделал 3 изменения.
А вот на ответную встречу со словенцами тренер «Уфы» действительно выставил абсолютно тот же состав, что и в первой, за исключением выхода Фатая вместо травмированного Кротова. Таким образом, произошли две обратные замены по сравнению с матчем против «Локо». Живоглядов вернулся на правый фланг вместо забросавшего кроссами штрафную «Локо» Сухова, а Табидзе, в РПЛ севший на лавку из-за лимита, заменил в основе Аликина.
Провал ценнейших активов «Уфы»
Табидзе ладно, а вот Живоглядова Томарову лучше было оставить на скамейке. После ухода Стоцкого самыми перспективными игроками на продажу стали Живоглядов и Обляков. Если Ваня – это всё-таки будущее, то и Дмитрии в ЦСКА говорят уже сейчас, если Фернандес всё-таки уйдёт. И уж не знаю, как среагируют «армейцы» на сегодняшний перфоманс правого латераля «Уфы» - могут как порадоваться неминуемому снижению цены, так и вообще вычеркнуть его из шорт-листа и довериться Набабкину.
В 1 тайме Дмитрий больших нареканий не вызывал, но начало второго он провалил настолько, насколько мог успеть провалить до замены. «Домжале» разрывал и уничтожал на левом фланге атаки, а также забил гол и мог забить ещё. Сначала Живоглядова издевательски обыграли, а потом он ещё и испортил искусственный офсайд своим зависанием.
Что до Облякова, то Ваня во втором тайме наелся, не помогал партнёрам с подстраховкой и переходом из обороны в атаку, да более-менее ничем. Но больше он запомнился двумя загубленными моментами в районе 30-й минуты: забей Иван, нервотрёпки можно было бы избежать. Работать, работать и ещё раз работать!
Волнообразный первый тайм
Целостно оценить первую половину встречи трудно. Настроение менялось примерно каждые 5 минут. Сначала «Домжале» вроде бы начал по-хозяйски поддавливать, но после легендарного углового Ибричича «Уфа» будто поняла, что ничего страшного в сопернике нет. Ещё и болельщики здорово подгоняли на фоне унылых словенцев. Команда стала высоко прессинговать, двигать мяч на чужой половине, выглядеть более солидной и мастеровитой командой, но потом пропустила пару контратак и словно от испуга села назад.
В районе 30-й минуты наша команда внезапно выдала лучший отрезок матча с двумя моментами Облякова и одним – Йокича, который не успел на прострел Ивана. А в концовке тайма команда Томарова почему-то вновь села, перестала контролировать ситуацию перед штрафной и позволяла бить из опасных позиций.
На удивление провальный второй
Честно говоря, я уже и не припомню, чтобы «Уфу» так возили. Может, первые 20 минут в Питере в прошлом сезоне... Минуты до 75-й даже разбирать было нечего: российская команда не успевала нигде и не могла ничего. Выход Сухова вместо Живоглядова не потушил пожар на правом фланге обороны, переход в атаку стал задачей вообще невыполнимой.
Он в принципе получался у «Уфы» нелегко: Фатай в своём нынешнем состоянии, да и в принципе, плохо цепляется за мячи, поэтому от его ухода гости ничего не потеряли. А вариантов, кроме длинной передачи вперёд, уфимцы не находили. «Домжале» не думал садиться к своим ворота при счёте 1:0 и должен был дожимать державшегося из последних сил оппонента. Но тут сказалось, что соперник наш всё-таки был из чемпионата Словении.
Тот же Ибраими проявил удивительное милосердие, когда за 10 минут до конца матча оказался в полном одиночестве в штрафной (хотя «Уфа» продолжала играть в 3 центральных защитника). «Уфа» должна была проиграть сегодняшний матч, и словенцы сами виноваты в том, что этого не случилось.
Как «Уфа» смогла спастись?
Логичного и вразумительного ответа на этот вопрос нет. Конечно, Томаров по мере возможности делал замены и перестраивал игру команды, но делал это вынужденно. Конечно, укрепить центр поля свежим Засеевым было правильнее, чем держать никакущего Фатая. Обляков тоже не приносил пользы, потому пришлось выпускать и Карпа. По сути, других вариантов и тренера «Уфы» не было.
Из команды слышится много разговоров о дефиците нападающих, но вообще-то их 4. По идее, за глаза. Просто так получилось, что Сысуев с Кротовым одновременно травмировались, а Фатай уже долгое время играет будто бы с травмой. Причём скорее психологической.
В какой-то степени перестроения, конечно, помогли «Уфе» хоть как-то зацепиться за мяч и перейти на чужую половину поля благодаря выходу свежих полузащитников. Но кроме верховых забросов на Слая и его скидок,на которые Пауревич не успевал, команда ничего не придумала. Спасение – дело случая.
Судья не дал Йокичу похоронить «Уфу», и Йокич похоронил «Домжале»
Достаточно сказать, что спасительный гол левый защитник Боян Йокич забил, оказавшись на правом фланге, где по ходу матча в принципе не бывал. Для нового капитана «Уфы» матч получился действительно особенным. Словенец играл против клуба из своей страны и мог быть хотя бы в шутку обвинён в помощи соотечественникам, потому что в первом тайме идиотичным образом сыграл рукой. Повезло, что североирландская бригада арбитров во главе с Хантером проглядела очевидный и глупейший пенальти.
Но в целом Боян провёл хороший матч, не плыл под прессингом и здорово взаимодействовал с партнёрами. Есть справедливость, что именно он стал автором первого еврокубкового гола в истории «Уфы», хотя будь судьи повнимательнее, словенец стал бы чужим среди своих. Эх, как жаль, что в Мариборе в 2009-м своего Йокича у нашей сборной не нашлось… Поверьте, «Уфа» играла не менее безнадёжно, чем команда Хиддинка тогда.
Перспективы
Велик соблазн написать, что с такой игрой, как во втором тайме, их нет. Но, во-первых, Сергей Томаров просто обязан научиться на сегодняшних ошибках и исключить такие безнадёжные и бездарные проявления. Несмотря на спарринги с сильными соперниками на сборах, словенцы казались командой другого уровня. Во-вторых, соперником по следующему раунду станет не кто-нибудь, а люксембургский «Прогрес Нидеркорн», обыгравший венгерский «Гонвед» 2:0 после поражения 0:1. Более лёгкий, чем в прошедшем раунде, соперник у «Уфы» и так просматривался, ну а победа люксембуржцев делает проход в последний квалификационный этап священным долгом «Уфы».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вот теперь без сюрпризов
Состав «Уфы» в студии перед матчем с «Локомотивом» прокомментировали дежурной фразой не следящих за футболом работников «Матч Премьера» - «без сюрпризов, команда стабильна». Хотя по сравнению с игрой против «Домжале» Томаров сделал 3 изменения.
А вот на ответную встречу со словенцами тренер «Уфы» действительно выставил абсолютно тот же состав, что и в первой, за исключением выхода Фатая вместо травмированного Кротова. Таким образом, произошли две обратные замены по сравнению с матчем против «Локо». Живоглядов вернулся на правый фланг вместо забросавшего кроссами штрафную «Локо» Сухова, а Табидзе, в РПЛ севший на лавку из-за лимита, заменил в основе Аликина.
Провал ценнейших активов «Уфы»
Табидзе ладно, а вот Живоглядова Томарову лучше было оставить на скамейке. После ухода Стоцкого самыми перспективными игроками на продажу стали Живоглядов и Обляков. Если Ваня – это всё-таки будущее, то и Дмитрии в ЦСКА говорят уже сейчас, если Фернандес всё-таки уйдёт. И уж не знаю, как среагируют «армейцы» на сегодняшний перфоманс правого латераля «Уфы» - могут как порадоваться неминуемому снижению цены, так и вообще вычеркнуть его из шорт-листа и довериться Набабкину.
В 1 тайме Дмитрий больших нареканий не вызывал, но начало второго он провалил настолько, насколько мог успеть провалить до замены. «Домжале» разрывал и уничтожал на левом фланге атаки, а также забил гол и мог забить ещё. Сначала Живоглядова издевательски обыграли, а потом он ещё и испортил искусственный офсайд своим зависанием.
Что до Облякова, то Ваня во втором тайме наелся, не помогал партнёрам с подстраховкой и переходом из обороны в атаку, да более-менее ничем. Но больше он запомнился двумя загубленными моментами в районе 30-й минуты: забей Иван, нервотрёпки можно было бы избежать. Работать, работать и ещё раз работать!
Волнообразный первый тайм
Целостно оценить первую половину встречи трудно. Настроение менялось примерно каждые 5 минут. Сначала «Домжале» вроде бы начал по-хозяйски поддавливать, но после легендарного углового Ибричича «Уфа» будто поняла, что ничего страшного в сопернике нет. Ещё и болельщики здорово подгоняли на фоне унылых словенцев. Команда стала высоко прессинговать, двигать мяч на чужой половине, выглядеть более солидной и мастеровитой командой, но потом пропустила пару контратак и словно от испуга села назад.
В районе 30-й минуты наша команда внезапно выдала лучший отрезок матча с двумя моментами Облякова и одним – Йокича, который не успел на прострел Ивана. А в концовке тайма команда Томарова почему-то вновь села, перестала контролировать ситуацию перед штрафной и позволяла бить из опасных позиций.
На удивление провальный второй
Честно говоря, я уже и не припомню, чтобы «Уфу» так возили. Может, первые 20 минут в Питере в прошлом сезоне... Минуты до 75-й даже разбирать было нечего: российская команда не успевала нигде и не могла ничего. Выход Сухова вместо Живоглядова не потушил пожар на правом фланге обороны, переход в атаку стал задачей вообще невыполнимой.
Он в принципе получался у «Уфы» нелегко: Фатай в своём нынешнем состоянии, да и в принципе, плохо цепляется за мячи, поэтому от его ухода гости ничего не потеряли. А вариантов, кроме длинной передачи вперёд, уфимцы не находили. «Домжале» не думал садиться к своим ворота при счёте 1:0 и должен был дожимать державшегося из последних сил оппонента. Но тут сказалось, что соперник наш всё-таки был из чемпионата Словении.
Тот же Ибраими проявил удивительное милосердие, когда за 10 минут до конца матча оказался в полном одиночестве в штрафной (хотя «Уфа» продолжала играть в 3 центральных защитника). «Уфа» должна была проиграть сегодняшний матч, и словенцы сами виноваты в том, что этого не случилось.
Как «Уфа» смогла спастись?
Логичного и вразумительного ответа на этот вопрос нет. Конечно, Томаров по мере возможности делал замены и перестраивал игру команды, но делал это вынужденно. Конечно, укрепить центр поля свежим Засеевым было правильнее, чем держать никакущего Фатая. Обляков тоже не приносил пользы, потому пришлось выпускать и Карпа. По сути, других вариантов и тренера «Уфы» не было.
Из команды слышится много разговоров о дефиците нападающих, но вообще-то их 4. По идее, за глаза. Просто так получилось, что Сысуев с Кротовым одновременно травмировались, а Фатай уже долгое время играет будто бы с травмой. Причём скорее психологической.
В какой-то степени перестроения, конечно, помогли «Уфе» хоть как-то зацепиться за мяч и перейти на чужую половину поля благодаря выходу свежих полузащитников. Но кроме верховых забросов на Слая и его скидок,на которые Пауревич не успевал, команда ничего не придумала. Спасение – дело случая.
Судья не дал Йокичу похоронить «Уфу», и Йокич похоронил «Домжале»
Достаточно сказать, что спасительный гол левый защитник Боян Йокич забил, оказавшись на правом фланге, где по ходу матча в принципе не бывал. Для нового капитана «Уфы» матч получился действительно особенным. Словенец играл против клуба из своей страны и мог быть хотя бы в шутку обвинён в помощи соотечественникам, потому что в первом тайме идиотичным образом сыграл рукой. Повезло, что североирландская бригада арбитров во главе с Хантером проглядела очевидный и глупейший пенальти.
Но в целом Боян провёл хороший матч, не плыл под прессингом и здорово взаимодействовал с партнёрами. Есть справедливость, что именно он стал автором первого еврокубкового гола в истории «Уфы», хотя будь судьи повнимательнее, словенец стал бы чужим среди своих. Эх, как жаль, что в Мариборе в 2009-м своего Йокича у нашей сборной не нашлось… Поверьте, «Уфа» играла не менее безнадёжно, чем команда Хиддинка тогда.
Перспективы
Велик соблазн написать, что с такой игрой, как во втором тайме, их нет. Но, во-первых, Сергей Томаров просто обязан научиться на сегодняшних ошибках и исключить такие безнадёжные и бездарные проявления. Несмотря на спарринги с сильными соперниками на сборах, словенцы казались командой другого уровня. Во-вторых, соперником по следующему раунду станет не кто-нибудь, а люксембургский «Прогрес Нидеркорн», обыгравший венгерский «Гонвед» 2:0 после поражения 0:1. Более лёгкий, чем в прошедшем раунде, соперник у «Уфы» и так просматривался, ну а победа люксембуржцев делает проход в последний квалификационный этап священным долгом «Уфы».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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