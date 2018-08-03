Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Шамиль Газизов: я рад, что мы не подвели Россию

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился эмоциями после прохода команды в 3-й отборончый раунд Лиги Европы.

"Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют. Матч против "Домжале" получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно. Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше.

Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперед и хотелось бы еще раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом.

Сейчас мы летим домой и готовимся к домашнему матчу против махачкалинского "Анжи". Игра ожидается достаточно тяжелой, сейчас все мысли сконцентрированы на ней. Потом уже будем думать дальше", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 01:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.