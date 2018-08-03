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Пройдёт ли "Витесс" Слуцкого "Базель"?



 

Команды Слуцкого, Талалаева, Аршавина и Марадоны прошли дальше в Лиге Европы. Как это было

Пока Россия напряжённо следила за мучениями «Уфы» в Словении, наши соотечественники сражались и на других полях Европы. О том, насколько успешно – в обзоре Rusfootball.info.



В прошлом сезоне переименованию подвергся «Халл Сити», превратившийся в «Халл Слуцкого». Теперь аналогичная судьба в российских СМИ ждёт голландский «Витесс», который является, пожалуй, последним шансом Леонида Викторовича зарекомендовать себя в Европе (партнёры Абрамовича в футболе рано или поздно закончатся). Клубы из Нидерландов, особенно маленькие, не избалованы европейскими успехами – незаметно ассоциация в рейтинге коэффициентов УЕФА скатилась на 14 место, ниже Австрии, Швейцарии и Чехии. Поэтому для «Витесса» пройти дальше было очень важно, ведь в чемпионате при наличии «Аякса», «ПСВ», «АЗ» и «Фейеноорда» он борется по сути только за попадание в Лигу Европы. Смысл за что-то бороться, если из неё сразу вылетать?

Но по ходу первого матча казалось, что это вполне возможно. Румынский «Виитролул» к 49-й минуте вёл благодаря дублю Дрэгуша и полнейшему бардаку в обороне «Витесса», однако голы Матавжа и Линссена спасли ситуацию и позволил увезти хорошую гостевую ничью 2:2. Причём первый матч получился случайным – удар Бюттнера попал в голову словенцу, а вот второй гол был забит после чёткого навеса Вячеслава Караваева.



В домашней встрече проблем было меньше: Матавж открыл счёт на 23 минуте, Линссен по обыкновению забил второй мяч «Витесса», Дрэгуш по традиции забил за «Виитролул», но Беренс на 77 минуте снял все вопросы – 3:1. Караваев снова отбегал весь матч.



Дальше «Витессу» Слуцкого предстоит встреча с «Базелем», который мог стать соперником «Спартака» в Лиге чемпионов, но влетел ПАОКу 1:5. В своём нынешнем состоянии швейцарский гранд проходим. В прошлом сезоне клуб из Арнема играл в групповом этапе Лиги Европы, но квалификацию тогда проходить не приходилось.

Но если уж мы говорим о Слуцком, то не стоит забывать и о другом российском тренере. Многие недоумевали, почему Андрей Талалаев после успешного сезона в «Тамбове» бросил всё и уехал работать в Армению. Ладно Вадим Скрипченко – он узнал, что «Арарат» отказался от выступлений в ФНЛ и решил-таки пополнить число участников ФНЛ этим славным брендом. Но Талалаев-то куда?

А вот куда, в 3-й раунд Лиги Европы, куда до этого армянским клубам пробиться не удавалось. Причём вместе с «Пюником» Талалаева это сделал и «Алашкерт».

Соперником «Пюника» был казахский «Тобол», который вёл домашнюю встречу к отличной победе 2:0. Причём первый гол в исполнении Федина получился воистину шедевральным. Если не видели, посмотрите сейчас обязательно.



Но на 90-й минуте пропустил решающий гол от экс-игрока «СКА-Хабаровск» Руслана Коряна. Поэтому в домашнем матче «Пюнику» хватило единственного точного удара Мохамеда Конате, который не подошёл «Уралу».



После матча «Тобол» пожаловался на организацию матча в Ереване, на качество судейства, а также на неприличный жест, показанный помощником Талалаева Юрием Нагайцевым в сторону скамейки «Тобола», но на результат всё это уже не могло оказать никакого влияния. «Пюник» идёт дальше и встретится с Тель-Авивским «Маккаби».

Для «Кайрата» Андрея Аршавина выступать на таких стадиях привычнее, но проход голландского «АЗ» - безусловно большое событие. В домашнем матче благодаря дублю Эсеолы «Кайрат» выиграл 2:0, а в гостевом повёл уже на 28 минуте благодаря глупому пенальти и его реализации Исламханом. После этого «АЗ» нужно было забить 4, но голландцы только второй забили в концовке с пенальти. Аршавин провёл полный первый матч и 70 минут во втором, результативными действиями отмечались его партнёры.



Главной сенсацией раунда стала победа будущего соперника «Уфы». «Гонвед», известный своей причастностью к легендарному Ференцу Пушкашу, конечно, не гранд европейского футбола, но люксембургскую команду «Прогрес Нидеркорн» пройти был в состоянии. Конечно, люксембургский футбол прогрессирует, и недавняя ничья с французами тому подтверждение. Однако без расслабленности «Гонведа» после победы в первом матче 1:0 дело, наверное, не обошлось. Дома люксембургские гении забили 2 безответных мяча. Вот уж действительно венгры удивили.



Из интересных результатов также стоить отметить выездную победу «Аталанты» над «Сараево» со счётом 8:0, хотя домашняя ничья 2:2 не предвещала такого психоза в исполнении бергамцев. Сумасшедший матч был сыгран в Португалии, где после домашней победы 1:0 польская «Ягеллония» сыграл вничью 4:4 с «Риу Аве» (у конкурента в таблице коэффициентов уже «минус 1»).

Драматичным получился вылет «Шахтёра» из Солигорска: команда Сергея Ташуева уступила польскому «Леху» 1:3 в овертайме после двух ничьих 1:1. А вот украинский «Мариуполь» в дополнительное время наоборот добился победы над шведским «Юргорденом».

Ещё одна белорусская команда закрутила сюжет покруче. Точнее, не ещё одна, а самая популярная белорусская команда. Подчинённые Диего Марадоны в матчах с «Атромитосом» ушли вразнос: дома они вели 4:0, но решили, что на Кипр для отдыха и оздоровительной физкультуры им лететь неинтересно. Итог – 3 пропущенных мяча за последние 15 минут, пропущенный на 80 минуте гол в ответной встрече и переход грани катастрофы. Однако на 95 минуте бывший московский динамовцев Нехайчик сделал ЭТО.



Ну а «Динамо» минское разгромило словацкий ДАК (4:1 и 7:2 по сумме двух встреч) и стало соперником «Зенита» по следующему раунду.

Для россиян 2 раунд Лиги Европы получился успешным, а для «Уфы» - прямо-таки удачным. И с голом в концовке, и с будущим соперником подфартило. Теперь эту удачу башкирской команде надо заслужить. Домашняя игра с «Прогресом» уже в следующий четверг, и в условиях плотного графика и кадрового дефицита было бы неплохо всё решить в ней.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Слуцкий Аршавин Талалаев Ташуев Марадона
Сегодня, 10:28
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