Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антон Заболотный заявлен за "Зенит" на матчи Лиги Европы с минским "Динамо"

"Зенит" отправил в УЕФА список футболистов для участия в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо".

В список "А" вошли 23 игрока петербуржцев:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников;

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

ФК "Зенит"
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 20:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.