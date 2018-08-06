"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ

Сегодня прошла жеребьевка этапа плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.Питерский "Зенит", в случае прохождения минского "Динамо", встретится в плей-офф с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде"