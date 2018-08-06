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"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ

Сегодня прошла жеребьевка этапа плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Питерский "Зенит", в случае прохождения минского "Динамо", встретится в плей-офф с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде"
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 14:56
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(2)
№10 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Почему не Хайнберниен, ежели они себя сами так называют?
А мёлдЭ, как много в этом звуке для сердца русского слилось... Хотя прошло уже 20 лет...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№9 Написал: Егор Фолости (Сегодня, 17:13) #
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  •  (1)
online

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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: К.А.
маловероятно.

Что дохлый Сраптак пройдет Паок?Все так думают.Изнасилуют вас греки,но вам не привыкать к садо-мазо.Сраптак позор нашей страны.

у "вас" пиДер ских есть страна?....только мусорный полигон...для бомжей.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 16:04) #
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online

С Енисеем в первом туре повезло в концовке забить с удачного отскока,во втором туре дурак залетел Левашову в ворота.И болельщики Зенита уверены в легком проходе Динамо,белорусские команды хорошо играют в обороне,будут очень тяжелые игры,и не факт что Зенит выйдет в следующий раунд,год назад в квалификации два матча из четырех проиграли,спуститесь с небес,не все так просто в квалификации.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: К.А.
маловероятно.

Что дохлый Сраптак пройдет Паок?Все так думают.Изнасилуют вас греки,но вам не привыкать к садо-мазо.Сраптак позор нашей страны.

выздоравливай.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Phil Москва (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Кто-то думает, что бзденя уже прошел минское Динамо ?
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:22) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
маловероятно.

Что дохлый Сраптак пройдет Паок?Все так думают.Изнасилуют вас греки,но вам не привыкать к садо-мазо.Сраптак позор нашей страны.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:12) #
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online

С Минском легко не будет. Они на ходу. У них разгар сезона.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
маловероятно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:06) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Хиберниану повезло....не встретится с "благородными" smirk

благородные минусуютт обидчивые..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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