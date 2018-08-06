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Шамиль Газизов: "Прогрес" отказался меняться с нами домашними матчами Лиги Европы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов – о ситуации с матчами клуба в 3-м отборочном раунде Лиги Европы и РПЛ: встреча 3-го тура чемпионата России с "Краснодаром" назначена на 13 августа, а ответный игра еврокубка с люксембуржским "Прогресом" на 14-е.

"По поводу переноса игры с "Краснодаром" ясности пока нет, должна появиться к вечеру. Надеюсь, что сегодня после нашей встречи с "Анжи" эта эпопея закончится. Мы пытались договориться с "Прогресом" о том, чтобы поменяться домашними матчами в Лиге Европы, но переговоры не увенчались успехом: у люксембуржцев на ответную игру выпадает празднование 99-летия клуба", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 18:19
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№2 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:47) #
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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 18:30) #
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нужно переносить матч с Краснодаром на резервный день,иначе силенок не хватит так часто играть
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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