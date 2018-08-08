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Дзюба не полетел на матч Лиги Европы с минским "Динамо"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не сыграет в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

Тренерский штаб решил дать игроку отдохнуть. Дзюба не полетел в Беларусь вместе с командой.

Sport24
Теги: Зенит Динамо Минск Семак Дзюба
Сегодня, 15:12
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9
(1)
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Блуждающий верблюд
Огрeбут бомжи пестянок с Заблевотным

Получат по орехам свинявые с убогими Зе лупишем и Адриано который только в пустые катить может.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№8 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Огрeбут бомжи пестянок с Заблевотным
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (2)

Заболотного хватит.
Тем более, у Лукашенко инсульт.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (3)

А болельщики Минска собрались валом идти в том числе и на А.Дзюбу посмотреть!
Ну, зенит твою мать, нехорошо так поступать!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: kent71
Он что вагон дров выгружал,ну бедный устал только начали играть а он на отдыхе..

фильм пора снимать о трудностях миллионера,как продать родной клуб за 300 тыс. дол. разницы в з/пл,обливать три года грязью клуб которые сделал из него игрока,а потом возвести в героя и сделать легенду после чемпионата мира,пусть молодежь равняется.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:22) #
  • -5
  •  (5)

Не для Ліги Європи мама квіточку ростила
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Он что вагон дров выгружал,ну бедный устал только начали играть а он на отдыхе..


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (2)
online

вот и пошла недооценка соперника.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не тот масштаб, этот Минск..... Там честь некому отдавать..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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