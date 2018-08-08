Азамат Засеев: приятно готовиться к матчам Лиги Европы, эмоции совершенно непередаваемые

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев дал своей комментарий перед игрой с "Прогресом".- Восстанавливаться всегда приятнее, когда команда выигрывает, у нас боевое настроение. Это очень важный матч для всей республики. Будем биться на поле.- В футболе всегда есть все в первый раз. Тогда даже не думали об этом, шли шаг за шагом. Приятно готовиться к матчам Лиги Европы, эмоции совершенно непередаваемые.