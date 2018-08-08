"Зенит" подтвердил, что примет минское "Динамо" на "Петровском

"Зенит" подтвердил, что ответная встреча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" пройдет на стадионе "Петровский" (16 августа, начало – в 20.00).Встреча пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято УЕФА по итогам встречи "Зенита" и "Лейпцига" в сезоне-2017/18.