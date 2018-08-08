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Парадес и Мак не приехали в Минск

"Зенит" прибыл на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" в составе 19 человек.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин

Защитники: Евгений Чернов, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Александр Анюков

Полузащитники: Олег Шатов, Далер Кузяев Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эрнани, Кристиан Нобоа

Нападающие: Антон Заболотный, Себастьян Дриусси

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паредес Мак Зенит Динамо Минск
Сегодня, 20:02
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