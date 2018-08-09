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Александр Григорян: "Зенит" и минское "Динамо" сыграют вничью

Бывший главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Динамо Минск" - "Зенит".

"Можно сказать, что у "Зенита" класс игроков значительно выше, можно даже сказать, что даже класс запасных игроков выше. Но "Динамо" в прекрасной форме, уже прошло 17 туров в первенстве Белоруссии, последние четыре матча минчане выиграли. Да, команда на втором месте идет после "БАТЭ", но тем не менее выглядит очень уверенно в атаке. Я думаю, дома все-таки Минск как минимум забьет один гол. Что касается "Зенита", очень интересную команду строит Семак. Сейчас основная, как мне кажется, задача – это наладить взаимодействия в треугольнике центральных полузащитников: тут есть Паредес и Нобоа, а также Эрнани или Кузяев. Очень интересно выглядит "Зенит" в атаке, строить совершенно иной стиль: мы привыкли к Семаку-прогматику в "Уфе", но здесь мы видим Семака-романтика. При этом в обороне все строго и надежно. Напрашивается минимальная победа "Зенита", но что-то подсказывает мне, что здесь будет ничья, — цитирует Григоряна "Рейтинг букмекеров".
Теги: Григорян Зенит Динамо Минск
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