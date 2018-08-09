"Зенит" выйдет на матч с минским "Динамо" в синей форме

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фотографию формы, в которой питерский клуб проведёт сегодняшний матч против минского "Динамо".Встреча состоится сегодня, 9 августа, в Минске на одноимённом стадионе. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.