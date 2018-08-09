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"Зенит" выйдет на матч с минским "Динамо" в синей форме

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фотографию формы, в которой питерский клуб проведёт сегодняшний матч против минского "Динамо".



Встреча состоится сегодня, 9 августа, в Минске на одноимённом стадионе. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
Теги: Динамо Минск Зенит
Сегодня, 11:09
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:34) #
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Порвать бульбу на пюре!!!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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