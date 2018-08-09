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"Зенит" в Минске поддержат около 2,5 тысяч болельщиков

Сегодня в Минске в 20:00 по московскому времени "Зенит" на выезде сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против местного "Динамо".

"На матче ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 2,5 тысяч болельщиков", – сообщает пресс-служба "Зенита".
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 15:16
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