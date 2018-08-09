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"Уфа" – "Прогрес": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Прогреса" на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Уфа": Беленов – Табидзе, Неделчару, Тумасян – Живоглядов, Салатич, Йокич, Карп, Ванек – Обляков, Игбун.

"Прогрес": Флосс – Мартенс, Маркес, Халл, Гоброн – Франсуаз, Мутш, Карайер, Де Алмейда, Тилль – Карапетян.
Теги: Уфа
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Фатая нет, это хорошо, не будет моменты пороть. Уфе удачи!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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