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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Спивак: "Зениту" нельзя расслабляться перед матчем с "Динамо"
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил, что футболистам петербургского клуба ни в коем случае нельзя расслабляться перед матчем квалификации Лиги Европы против минского "Динамо".
"Все ожидают от "Зенита победы над минским "Динамо", но надо помнить, что идет становление новой команды. Все футболисты известные, но все же пришел другой тренер, идет постановка игры, поэтому думаю, что в Минске будет непросто. (Артема) Дзюбу, (Леандро) Паредеса и (Роберта) Мака могли не взять на выезд из-за микротравм, а может им действительно нужен отдых – мы точно не знаем. Не думаю, что стоит расслабляться перед матчем с "Динамо". Хорошим результатом выездного матча станет победа "Зенита". Еще важно пропустить как можно меньше голов. Минское "Динамо" тоже мечтает о выходе в следующий раунд. Матч будет не таким простым, как кому-то кажется", - цитирует Спивака "Р-Спорт".
"Все ожидают от "Зенита победы над минским "Динамо", но надо помнить, что идет становление новой команды. Все футболисты известные, но все же пришел другой тренер, идет постановка игры, поэтому думаю, что в Минске будет непросто. (Артема) Дзюбу, (Леандро) Паредеса и (Роберта) Мака могли не взять на выезд из-за микротравм, а может им действительно нужен отдых – мы точно не знаем. Не думаю, что стоит расслабляться перед матчем с "Динамо". Хорошим результатом выездного матча станет победа "Зенита". Еще важно пропустить как можно меньше голов. Минское "Динамо" тоже мечтает о выходе в следующий раунд. Матч будет не таким простым, как кому-то кажется", - цитирует Спивака "Р-Спорт".
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