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Александр Спивак: "Зениту" нельзя расслабляться перед матчем с "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил, что футболистам петербургского клуба ни в коем случае нельзя расслабляться перед матчем квалификации Лиги Европы против минского "Динамо".

"Все ожидают от "Зенита победы над минским "Динамо", но надо помнить, что идет становление новой команды. Все футболисты известные, но все же пришел другой тренер, идет постановка игры, поэтому думаю, что в Минске будет непросто. (Артема) Дзюбу, (Леандро) Паредеса и (Роберта) Мака могли не взять на выезд из-за микротравм, а может им действительно нужен отдых – мы точно не знаем. Не думаю, что стоит расслабляться перед матчем с "Динамо". Хорошим результатом выездного матча станет победа "Зенита". Еще важно пропустить как можно меньше голов. Минское "Динамо" тоже мечтает о выходе в следующий раунд. Матч будет не таким простым, как кому-то кажется", - цитирует Спивака "Р-Спорт".
Теги: Спивак Динамо Минск
Сегодня, 16:51
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№2 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 17:51) #
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Зина начала путь, как обычно - со слабых соперников, в который раз. Что говорит о том, что календарь под нее рисуют традиционно, не первый год. Ой-вей, соперник, мля, Динамо, которое чудом не вылетело!
все равно рукопожатые окажутся на заслуженном месте - теперь - еще ниже 5-го
Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно все говорит.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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