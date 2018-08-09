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Матч "Динамо Минск" - "Зенит" может остаться без трансляции в России

Для игры между "Динамо" (Минск) и "Зенитом" все еще не определен вещатель: трансляция оказалась слишком дорогой.

"Матч ТВ" и телеканал "Санкт-Петербург" так и не определились, кто из них будет транслировать игру 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Динамо" (Минск) - "Зенит".

Проблема в том, что права на вещание принадлежат принимающей стороне - а матч пройдет в Минске. Белорусская сторона выдвинула неизвестного посредника, который резко увеличил цену контракта. В результате переговоры зашли в тупик,и за два дня до игры нет никакой ясности о том, кто же все-таки будет транслировать матч.

neva.today
Теги: Динамо Минск Зенит
Сегодня, 17:26
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21
(4)
№21 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truten74
Поднять цену на газ Белорусам,хватит их экономику спонсировать

Да все бы "ЗА", если бы этих денег (с экономии) хоть копейка в карман граждан упала... а куда она упадёт - известно. Пустин же уже всё рассказал про своих "дорогих" друзей.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
от вчерашнего-то оклемался?

ей понравилось...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№19 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:57) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Дожили.... Все блин для Россиян делают правильно.... .. .


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№18 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
за трансляцию 100 тыс запросили...смешно на счет дорого для Газпрома...впрочем как и Спартак роша за 12 лямов сидит на лавке а 8 лямов которые будут играть вместо комбарова дорого)))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№17 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:42) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
вообще пох.


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№16 Написал: Xar Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
и за два дня до игры нет никакой ясности о том, кто же все-таки будет транслировать матч.

какие 2 дня? сегодня же матч..
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№15 Написал: truten74 (Сегодня, 18:36) #
  • +4
  •  (6)

Поднять цену на газ Белорусам,хватит их экономику спонсировать.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№14 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:34) #
  • -5
  •  (11)

нищеброды
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№13 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:32) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Да по<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->. Утром узнаем, как трахнули Зинаиду.

вас вчера чпокнули так что сиди там в навозе и не визжи smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№12 Написал: daveG MO (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: employee
неизвестного посредника

с усами ))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 18:13) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
жадность погубит трансляцию ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:04) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Что ты несешь, чудило?

Меня несёт на комсомол - сразу понос )))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 18:00) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: сеноповал
Нет сомнений, если лукащенка уже три дня проводит обыски и аресты незавиимых интернетчиков, а его ТВ , как у нас - только СЛАВА !!!

Что ты несешь, чудило? Вот сидит чухан которому язык почесать бы.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:00) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Насьоналем такая бодяга была.Трансляция на канале Белорусь 5.Зато Сраптак показывают каждую неделю.Правда не на том канале,этим клоунам место только на Тнт.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (9)

Гена Орлов откроет текстовую трансляцию,и насладиться.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:49) #
  • -13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нет сомнений, если лукащенка уже три дня проводит обыски и аресты незавиимых интернетчиков, а его ТВ , как у нас - только СЛАВА !!!
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Да по<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->. Утром узнаем, как трахнули Зинаиду.

от вчерашнего-то оклемался?


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 17:49) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Белорусская сторона выдвинула неизвестного посредника, который резко увеличил цену контракта.
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Какая скомканная встреча. В Питере -стадион без зрителей. Из Минска нет телетрансляции. Ну что ж. Не очень то и хотелось.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:42) #
  • -11
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
Да повырезано-->вырезано. Утром узнаем, как трахнули Зинаиду.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (18)

а что это топ клуб не может себе позволить трансляцию? да отдали б Новосельцева или еще кого в счет показа на тв


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:27) #
  • -6
  •  (16)

как где покажут,в интернете.У Газпрома деньги закончились?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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