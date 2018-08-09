Матч "Динамо Минск" - "Зенит" может остаться без трансляции в России

Для игры между "Динамо" (Минск) и "Зенитом" все еще не определен вещатель: трансляция оказалась слишком дорогой."Матч ТВ" и телеканал "Санкт-Петербург" так и не определились, кто из них будет транслировать игру 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Динамо" (Минск) - "Зенит".Проблема в том, что права на вещание принадлежат принимающей стороне - а матч пройдет в Минске. Белорусская сторона выдвинула неизвестного посредника, который резко увеличил цену контракта. В результате переговоры зашли в тупик,и за два дня до игры нет никакой ясности о том, кто же все-таки будет транслировать матч.