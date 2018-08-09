Разбор абсолютного провала. "Зенит" оказался ещё хуже "Спартака"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:29
Лодыгин и Мевля долго не смогут забыть этот матч, а Шатов был лучшим из худших. Оценки игроков «Зенита» (1)
Лодыгин и Мевля долго не смогут забыть этот матч, а Шатов был лучшим из худших. Оценки игроков «Зенита» (1)
00:10
Александр Анюков: это вообще позор (1)
Александр Анюков: это вообще позор (1)
Вчера, 23:41
Юрий Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках (5)
Юрий Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках (5)
Вчера, 23:09
Сергей Семак: Лодыгин – важный игрок для нас (12)
Сергей Семак: Лодыгин – важный игрок для нас (12)
Вчера, 22:39
Михаил Боярский: кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно, так подвести тренера (19)
Михаил Боярский: кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно, так подвести тренера (19)
Вчера, 22:16
Роман Еременко завтра начнет тренироваться со "Спартаком" (16)
Роман Еременко завтра начнет тренироваться со "Спартаком" (16)
Вчера, 22:15
"Кайрат" уступил "Сигме"
"Кайрат" уступил "Сигме"
Вчера, 21:49
Опция выкупа в контракте Смолова составляет 17 миллионов евро (5)
Опция выкупа в контракте Смолова составляет 17 миллионов евро (5)
Вчера, 21:06
"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ростовом" (1)
"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ростовом" (1)
Вчера, 20:42
Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители (1)
Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители (1)
Вчера, 20:20
Андре Гомеш перешел в "Эвертон" (4)
Андре Гомеш перешел в "Эвертон" (4)
Вчера, 20:16
Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд (1)
Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд (1)
Вчера, 20:02
Александр Карапетян: согласились бы на 1:2 до матча, но сейчас обидно, что не добыли хотя бы ничью (2)
Александр Карапетян: согласились бы на 1:2 до матча, но сейчас обидно, что не добыли хотя бы ничью (2)
Вчера, 19:34
Официальный сайт "Зенита" покажет игру с минским "Динамо" (5)
Официальный сайт "Зенита" покажет игру с минским "Динамо" (5)
Вчера, 19:30
Александр Панюков перешел в "Урал" (2)
Александр Панюков перешел в "Урал" (2)
Вчера, 19:07
Юрий Лодыгин сыграет против минского "Динамо" с первых минут (20)
Юрий Лодыгин сыграет против минского "Динамо" с первых минут (20)
Вчера, 18:52
"Уфа" обыграла "Прогрес" в 1-м матче квалификации Лиги Европы (18)
"Уфа" обыграла "Прогрес" в 1-м матче квалификации Лиги Европы (18)
Вчера, 18:41
Антиутопия российского футбола: Федор Смолов остается в РПЛ (6)
Антиутопия российского футбола: Федор Смолов остается в РПЛ (6)
Вчера, 18:07
Валерий Кечинов – о Промесе: когда долго держишься в качестве лучшего игрока чемпионата, начинает притупляться мотивация
Валерий Кечинов – о Промесе: когда долго держишься в качестве лучшего игрока чемпионата, начинает притупляться мотивация
Вчера, 17:44
"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне (2)
"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне (2)
Вчера, 17:04
Федор Смолов: зарплата в "Локомотиве" меньше, чем в "Краснодаре", но ради Лиги чемпионов потерплю (25)
Федор Смолов: зарплата в "Локомотиве" меньше, чем в "Краснодаре", но ради Лиги чемпионов потерплю (25)
Вчера, 16:29
Йон Гудни Фьолусон перейдет в "Краснодар" (4)
Йон Гудни Фьолусон перейдет в "Краснодар" (4)
Вчера, 16:24
"Уфа" – "Прогрес": стали известны составы команд (1)
"Уфа" – "Прогрес": стали известны составы команд (1)
Вчера, 16:09
Александр Тарханов: "Локомотив" будет играть в ЛЧ и Смолов может проявить себя в полной мере (7)
Александр Тарханов: "Локомотив" будет играть в ЛЧ и Смолов может проявить себя в полной мере (7)
Вчера, 15:44
Смолов не явился в суд на заседание по делу о его ДТП (4)
Смолов не явился в суд на заседание по делу о его ДТП (4)
Вчера, 15:35
"Краснодар" в 16:00 объявит о трансфере нового игрока. Этот футболист родом из Исландии (4)
"Краснодар" в 16:00 объявит о трансфере нового игрока. Этот футболист родом из Исландии (4)
Вчера, 15:16
"Зенит" в Минске поддержат около 2,5 тысяч болельщиков (6)
"Зенит" в Минске поддержат около 2,5 тысяч болельщиков (6)
Вчера, 15:11
Саввиди: не верю российским журналистам, но мы проведем проверку по поводу нападения на них (26)
Саввиди: не верю российским журналистам, но мы проведем проверку по поводу нападения на них (26)
Вчера, 14:52
Смолов – самый полезный футболист в истории "Краснодара". Он забивал 0,63 гола за матч (3)
Смолов – самый полезный футболист в истории "Краснодара". Он забивал 0,63 гола за матч (3)
Вчера, 14:45
Диего Годин отказался продолжить карьеру в АПЛ
Диего Годин отказался продолжить карьеру в АПЛ
Разбор абсолютного провала. "Зенит" оказался ещё хуже "Спартака"
Ожидавший легкой прогулки от матча со скромным белорусским клубом питерский "Зенит" получил в Минске по полной программе. Унизительный разгром российской команды, который, похоже, не оставляет особенных шансов на проход в следующий раунд, рассматривает Rusfootball.info
Проблемы Матч-ТВ
За пару дней до матча возник довольно неожиданный вопрос: будет ли, собственно, показан матч "Зенита" в Минске на российском телевидении? Поначалу было даже смешно. Как это, новый канал, который безостановочно рекламируется последнее время, просто возьмёт и не покажет игру одного из самых известных клубов в России? Да и вообще, на секунду - Матч ТВ обделит вниманием питерский "Зенит"?! Тот самый канал, который нежно и трепетно относился к самому "частному" коллективу из Чемпионата России?!
Да - совершенно спокойно обделит. В первую очередь, конечно, не клуб, а зрителей, которые заплатили денег за подписку на новый канал. Но чего мы в самом деле - нам с Матч ТВ не привыкать к подобным вещам.
Собственно, переживать рядовому болельщику все равно не стоило - игру показывал официальный сайт "Зенита", да и на youtube.com была трансляция.
Полуосновным составом
Абсолютно ясно, что до игры Сергей Семак даже представить себе не мог то, что в итоге с его командой случилось. Питерцы не особо нервничали перед поездкой в Белоруссию - состав на матч был выбран главным тренером далеко не основной. Наверное, главной характеристикой стал тот момент, что главный форвард команды Артём Дзюба остался отдыхать в Санкт-Петербурге. Его место занял Дриусси.
Вместо Паредеса и Нобоа в центре вышли Эрнани и Краневиттер. Справа и выше действовал Ригони. Ну и ещё одна явно не основная позиция - правый фланг обороны. Там играл многоопытный Анюков.
Всеобщая расхлябанность
Сложно выделить хоть какой-нибудь целостный момент в игре "Зенита" образца первого тайма. Это было слишком угнетающе. И есть чёткое ощущение, что виной всему - не ошибочный план от главного тренера, не потрясающий уровень соперника, который давил так, что невозможно было контролировать мяч даже на своей половине, а именно эмоциональная пассивность. Чем она могла быть вызвана? Ответ очевиден. "Зенит" просто не настроился должным образом.
Судя по тому, что показывали питерцы в самом начале - попытки неспешных перепасовок и ленивых переводов, выжидающая манера игры, - "Зенит" приехал за легкой победой на классе. Тем самым успехом, ради которого и не нужно особенно стараться. Просто немного выждать, дать более скромным оппонентам набегаться и перебеситься, а затем с холодной головой добить ошибками мастеров.
Только вот практически сразу оказалось, что мало одной холодной головы, чтобы противостоять этому бешеному напору. Да и мастера оказались так себе, но об этом - дальше.
Гений Лодыгин
Наверное, назвать голкипера "Зенита" главным виновником поражения будет небольшим перебором, но к этому званию россиянин был близок просто неимоверно. Взять один только его перфоманс с первым пропущенным голом. Здесь просто без комментариев.
Возникает вопрос - Лодыгин специально ждёт своего шанса полгода для того, чтобы устроить эпичный фейл? Тенденция последних сезонов такова, что вряд ли когда-нибудь Юрий вновь станет основным голкипером "Зенита".
Этот пропущенный гол был важен и потому, что он укрепил уверенность "Динамо". Белорусы после этого стали ещё жестче, динамичнее и напористее. Но и это ещё не всё. Просто немного статистики - все три первых удара в створ "Зенита" стали результативными. Лодыгин не взял ни одного.
Единственное, в чём Лодыгин был успешен в этой игре, - порча имущества. Только стоило оторвать сетку от перекладины (а это сделал именно он, вот видеодоказательства) немного раньше, когда "Динамо" только-только словило кураж.
Набиуллин не лучше
То ощущение, когда на другом фланге играет уже очень возрастной игрок и справляется куда лучше. Анюков, несмотря на годы, на столь энергозатратной позиции выглядел гораздо сильнее Набиуллина. Нельзя сказать, что легенда питерцев прямо-таки игру провалил, но по сравнению с Набиуллиным Александр провёл весьма впечатляющий матч. Проблемы с перехватами и отборами помножились и на сложности взаимопонимания с Олегом Шатовым, которым играл выше Эльвира. Так что всё плохо было не только позади на левом фланге, но и в атаке.
Что делать "Зениту" в ответной игре?
Косплеить "Барселону" во втором матче против ПСЖ. Выхода нет, Семаку придется здорово рисковать, играя в безоглядную атаку. Но кто виноват в этом, если первая встреча получилась настолько неудачной? Настраивать команду уже не придется: сами белорусы настроили питерских игроков на ответную встречу так, что те вряд ли успеют позабыть об этом до начала игры в Питере.
В первую очередь, надо будет держать эмоции под контролем и не позволять себе таких же глупых ошибок. Например, как получилось в случае со вторым голом, когда вся оборона удивленно замерла, пока мяч скакал по штрафной площади. Или же в эпизоде с третьим - внезапно никто не стал держать игрока Минска при угловом. С четвёртым такая же история - куда убежал Иванович и что делал Мевля непонятно до сих пор. В Минске эти ошибки случились от легкомыслия, в Питере они могут случится от большого старания и нервов.
И теперь куда более болезненной становится потеря на домашний матч болельщиков. Эмоции в какой-то момент наверняка понадобятся игрокам "Зенита", а вот будет ли их откуда взять - большой вопрос.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Проблемы Матч-ТВ
За пару дней до матча возник довольно неожиданный вопрос: будет ли, собственно, показан матч "Зенита" в Минске на российском телевидении? Поначалу было даже смешно. Как это, новый канал, который безостановочно рекламируется последнее время, просто возьмёт и не покажет игру одного из самых известных клубов в России? Да и вообще, на секунду - Матч ТВ обделит вниманием питерский "Зенит"?! Тот самый канал, который нежно и трепетно относился к самому "частному" коллективу из Чемпионата России?!
Да - совершенно спокойно обделит. В первую очередь, конечно, не клуб, а зрителей, которые заплатили денег за подписку на новый канал. Но чего мы в самом деле - нам с Матч ТВ не привыкать к подобным вещам.
Собственно, переживать рядовому болельщику все равно не стоило - игру показывал официальный сайт "Зенита", да и на youtube.com была трансляция.
? По трансляции матча:— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 9, 2018
Переговоры с российскими вещателями до сих пор ведутся, хотя до игры осталось чуть-чуть.
Ситуация усложняется тем, что минское «Динамо» хочет большие деньги за трансляцию (оно распоряжается правами).
Точно матч покажет только местный канал «Беларусь-5».
Полуосновным составом
Абсолютно ясно, что до игры Сергей Семак даже представить себе не мог то, что в итоге с его командой случилось. Питерцы не особо нервничали перед поездкой в Белоруссию - состав на матч был выбран главным тренером далеко не основной. Наверное, главной характеристикой стал тот момент, что главный форвард команды Артём Дзюба остался отдыхать в Санкт-Петербурге. Его место занял Дриусси.
Вместо Паредеса и Нобоа в центре вышли Эрнани и Краневиттер. Справа и выше действовал Ригони. Ну и ещё одна явно не основная позиция - правый фланг обороны. Там играл многоопытный Анюков.
Всеобщая расхлябанность
Сложно выделить хоть какой-нибудь целостный момент в игре "Зенита" образца первого тайма. Это было слишком угнетающе. И есть чёткое ощущение, что виной всему - не ошибочный план от главного тренера, не потрясающий уровень соперника, который давил так, что невозможно было контролировать мяч даже на своей половине, а именно эмоциональная пассивность. Чем она могла быть вызвана? Ответ очевиден. "Зенит" просто не настроился должным образом.
Я думаю, самое лучшее что может сделать Зенит - изучить историю появления у себя этой аргентинской банды (у них же есть агент? кто-то их привез?) и сделать так, чтобы это никогда не повторялось. И никакой Семак не спасет от этой чумы...— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) August 9, 2018
Судя по тому, что показывали питерцы в самом начале - попытки неспешных перепасовок и ленивых переводов, выжидающая манера игры, - "Зенит" приехал за легкой победой на классе. Тем самым успехом, ради которого и не нужно особенно стараться. Просто немного выждать, дать более скромным оппонентам набегаться и перебеситься, а затем с холодной головой добить ошибками мастеров.
Только вот практически сразу оказалось, что мало одной холодной головы, чтобы противостоять этому бешеному напору. Да и мастера оказались так себе, но об этом - дальше.
Гений Лодыгин
Наверное, назвать голкипера "Зенита" главным виновником поражения будет небольшим перебором, но к этому званию россиянин был близок просто неимоверно. Взять один только его перфоманс с первым пропущенным голом. Здесь просто без комментариев.
1:0. Лодыгин, мы скучали pic.twitter.com/zJYz57OFWw— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 9, 2018
Возникает вопрос - Лодыгин специально ждёт своего шанса полгода для того, чтобы устроить эпичный фейл? Тенденция последних сезонов такова, что вряд ли когда-нибудь Юрий вновь станет основным голкипером "Зенита".
Этот пропущенный гол был важен и потому, что он укрепил уверенность "Динамо". Белорусы после этого стали ещё жестче, динамичнее и напористее. Но и это ещё не всё. Просто немного статистики - все три первых удара в створ "Зенита" стали результативными. Лодыгин не взял ни одного.
Единственное, в чём Лодыгин был успешен в этой игре, - порча имущества. Только стоило оторвать сетку от перекладины (а это сделал именно он, вот видеодоказательства) немного раньше, когда "Динамо" только-только словило кураж.
Боже мой, кажется, я пропускаю что-то важное. Как Лодыгин.— Василий Уткин (@radioutkin) August 9, 2018
Набиуллин не лучше
То ощущение, когда на другом фланге играет уже очень возрастной игрок и справляется куда лучше. Анюков, несмотря на годы, на столь энергозатратной позиции выглядел гораздо сильнее Набиуллина. Нельзя сказать, что легенда питерцев прямо-таки игру провалил, но по сравнению с Набиуллиным Александр провёл весьма впечатляющий матч. Проблемы с перехватами и отборами помножились и на сложности взаимопонимания с Олегом Шатовым, которым играл выше Эльвира. Так что всё плохо было не только позади на левом фланге, но и в атаке.
Что делать "Зениту" в ответной игре?
Косплеить "Барселону" во втором матче против ПСЖ. Выхода нет, Семаку придется здорово рисковать, играя в безоглядную атаку. Но кто виноват в этом, если первая встреча получилась настолько неудачной? Настраивать команду уже не придется: сами белорусы настроили питерских игроков на ответную встречу так, что те вряд ли успеют позабыть об этом до начала игры в Питере.
В первую очередь, надо будет держать эмоции под контролем и не позволять себе таких же глупых ошибок. Например, как получилось в случае со вторым голом, когда вся оборона удивленно замерла, пока мяч скакал по штрафной площади. Или же в эпизоде с третьим - внезапно никто не стал держать игрока Минска при угловом. С четвёртым такая же история - куда убежал Иванович и что делал Мевля непонятно до сих пор. В Минске эти ошибки случились от легкомыслия, в Питере они могут случится от большого старания и нервов.
И теперь куда более болезненной становится потеря на домашний матч болельщиков. Эмоции в какой-то момент наверняка понадобятся игрокам "Зенита", а вот будет ли их откуда взять - большой вопрос.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.