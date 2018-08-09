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Разбор абсолютного провала. "Зенит" оказался ещё хуже "Спартака"

Ожидавший легкой прогулки от матча со скромным белорусским клубом питерский "Зенит" получил в Минске по полной программе. Унизительный разгром российской команды, который, похоже, не оставляет особенных шансов на проход в следующий раунд, рассматривает Rusfootball.info

Разбор абсолютного провала. "Зенит" оказался ещё хуже "Спартака"

Проблемы Матч-ТВ

За пару дней до матча возник довольно неожиданный вопрос: будет ли, собственно, показан матч "Зенита" в Минске на российском телевидении? Поначалу было даже смешно. Как это, новый канал, который безостановочно рекламируется последнее время, просто возьмёт и не покажет игру одного из самых известных клубов в России? Да и вообще, на секунду - Матч ТВ обделит вниманием питерский "Зенит"?! Тот самый канал, который нежно и трепетно относился к самому "частному" коллективу из Чемпионата России?!

Да - совершенно спокойно обделит. В первую очередь, конечно, не клуб, а зрителей, которые заплатили денег за подписку на новый канал. Но чего мы в самом деле - нам с Матч ТВ не привыкать к подобным вещам.

Собственно, переживать рядовому болельщику все равно не стоило - игру показывал официальный сайт "Зенита", да и на youtube.com была трансляция.


Полуосновным составом

Абсолютно ясно, что до игры Сергей Семак даже представить себе не мог то, что в итоге с его командой случилось. Питерцы не особо нервничали перед поездкой в Белоруссию - состав на матч был выбран главным тренером далеко не основной. Наверное, главной характеристикой стал тот момент, что главный форвард команды Артём Дзюба остался отдыхать в Санкт-Петербурге. Его место занял Дриусси.

Вместо Паредеса и Нобоа в центре вышли Эрнани и Краневиттер. Справа и выше действовал Ригони. Ну и ещё одна явно не основная позиция - правый фланг обороны. Там играл многоопытный Анюков.

Всеобщая расхлябанность

Сложно выделить хоть какой-нибудь целостный момент в игре "Зенита" образца первого тайма. Это было слишком угнетающе. И есть чёткое ощущение, что виной всему - не ошибочный план от главного тренера, не потрясающий уровень соперника, который давил так, что невозможно было контролировать мяч даже на своей половине, а именно эмоциональная пассивность. Чем она могла быть вызвана? Ответ очевиден. "Зенит" просто не настроился должным образом.


Судя по тому, что показывали питерцы в самом начале - попытки неспешных перепасовок и ленивых переводов, выжидающая манера игры, - "Зенит" приехал за легкой победой на классе. Тем самым успехом, ради которого и не нужно особенно стараться. Просто немного выждать, дать более скромным оппонентам набегаться и перебеситься, а затем с холодной головой добить ошибками мастеров.

Только вот практически сразу оказалось, что мало одной холодной головы, чтобы противостоять этому бешеному напору. Да и мастера оказались так себе, но об этом - дальше.

Гений Лодыгин

Наверное, назвать голкипера "Зенита" главным виновником поражения будет небольшим перебором, но к этому званию россиянин был близок просто неимоверно. Взять один только его перфоманс с первым пропущенным голом. Здесь просто без комментариев.


Возникает вопрос - Лодыгин специально ждёт своего шанса полгода для того, чтобы устроить эпичный фейл? Тенденция последних сезонов такова, что вряд ли когда-нибудь Юрий вновь станет основным голкипером "Зенита".

Этот пропущенный гол был важен и потому, что он укрепил уверенность "Динамо". Белорусы после этого стали ещё жестче, динамичнее и напористее. Но и это ещё не всё. Просто немного статистики - все три первых удара в створ "Зенита" стали результативными. Лодыгин не взял ни одного.

Единственное, в чём Лодыгин был успешен в этой игре, - порча имущества. Только стоило оторвать сетку от перекладины (а это сделал именно он, вот видеодоказательства) немного раньше, когда "Динамо" только-только словило кураж.


Набиуллин не лучше

То ощущение, когда на другом фланге играет уже очень возрастной игрок и справляется куда лучше. Анюков, несмотря на годы, на столь энергозатратной позиции выглядел гораздо сильнее Набиуллина. Нельзя сказать, что легенда питерцев прямо-таки игру провалил, но по сравнению с Набиуллиным Александр провёл весьма впечатляющий матч. Проблемы с перехватами и отборами помножились и на сложности взаимопонимания с Олегом Шатовым, которым играл выше Эльвира. Так что всё плохо было не только позади на левом фланге, но и в атаке.

Что делать "Зениту" в ответной игре?

Косплеить "Барселону" во втором матче против ПСЖ. Выхода нет, Семаку придется здорово рисковать, играя в безоглядную атаку. Но кто виноват в этом, если первая встреча получилась настолько неудачной? Настраивать команду уже не придется: сами белорусы настроили питерских игроков на ответную встречу так, что те вряд ли успеют позабыть об этом до начала игры в Питере.

В первую очередь, надо будет держать эмоции под контролем и не позволять себе таких же глупых ошибок. Например, как получилось в случае со вторым голом, когда вся оборона удивленно замерла, пока мяч скакал по штрафной площади. Или же в эпизоде с третьим - внезапно никто не стал держать игрока Минска при угловом. С четвёртым такая же история - куда убежал Иванович и что делал Мевля непонятно до сих пор. В Минске эти ошибки случились от легкомыслия, в Питере они могут случится от большого старания и нервов.

И теперь куда более болезненной становится потеря на домашний матч болельщиков. Эмоции в какой-то момент наверняка понадобятся игрокам "Зенита", а вот будет ли их откуда взять - большой вопрос.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Динамо Минск
Вчера, 23:57
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11
(6)
№11 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Что значит "Зенит оказался хуже Спартака"??? Он всегда был таким. Был, есть и будет.

И это очевидно уже самым тупым бомжам на свете.


Такую хрень могут нести только самые упоротые нищеброды-заМКАДыши.


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: SergioV Белгород (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
murchelo06,
Блессинг в туалете плачет. Вместе с утекает и городовым.
Потому неху...пизд...не надо оголтело клеветать на народную команду.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Spielhur Зажопинск (Вчера, 23:48) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жесть какая....
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:42) #
  • +5
  •  (9)

Что значит "Зенит оказался хуже Спартака"??? Он всегда был таким. Был, есть и будет.

И это очевидно уже самым тупым бомжам на свете.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№7 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Вчера, 23:36) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Для сравнения:


"Аполлон" Л – "Динамо-Брест" 4:0

Какой то сраный Апполон вдул другому Динамо из Беларуси, а САМ ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ, в который (в 1001 раз повторяем) угробили столько бабла и понтов... дальше по инерции.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: murchelo06 Magas (Вчера, 23:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
я не вижу недоумка бляссинг , ты где убожище
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
матч не видел, посмотрел предложенный фрагмент. В ближний с такого расстояния... тут действительно "без комментариев"
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: tantara Уфа (Вчера, 22:44) #
  • +4
  •  (8)



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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:42) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это еще прощальный привет от Манчини, с его видением состава. И еще как бы и с Семаком не случилось то, что было с начинающими НАШИМИ тренерами в ТОП командах, однако рановато еще в Зенит Богданычу?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: TANK RUSSIA (Вчера, 22:39) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
УЕБИЩЕ laughing
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:39) #
  • +1
  •  (13)

а что Спартак, Спартак 1-0 или 2-1 и идет дальше
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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