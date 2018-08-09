Разбор абсолютного провала. "Зенит" оказался ещё хуже "Спартака"

? По трансляции матча: Переговоры с российскими вещателями до сих пор ведутся, хотя до игры осталось чуть-чуть. Ситуация усложняется тем, что минское «Динамо» хочет большие деньги за трансляцию (оно распоряжается правами). Точно матч покажет только местный канал «Беларусь-5».

Я думаю, самое лучшее что может сделать Зенит - изучить историю появления у себя этой аргентинской банды (у них же есть агент? кто-то их привез?) и сделать так, чтобы это никогда не повторялось. И никакой Семак не спасет от этой чумы...