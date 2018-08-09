Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров
Пройдёт ли "Уфа" дальше?



 

Картина регресса. «Уфа» реально может вылететь от люксембургской команды

Картина регресса. «Уфа» реально может вылететь от люксембургской командыДаже не лучшая команда Люксембурга создала у ворот «Уфы» столько моментов, сколько не создали «Локомотив», «Анжи» и «Домжале» вместе взятые. Rusfootball.info – о матче, победа в котором не может радовать.

Без Фатая, но с Карпом и Ванеком

Одной из главных тем для обсуждений применительно к «Уфе» является нехватка нападающих, но на самом деле её не существует. Проблема в готовности этих нападающих. 4 игрока на 2 позиции – вполне достаточный выбор, но Сысуев с Кротовым получили травмы и до сих пор не попадают в заявку (хотя по словам тренера тренируются в общей группе), а Фатаи забыл, когда прилично играл в футбол. «Слить» африканца с его зарплатой пока не получается, да и как «сливать», если альтернативы пока нет, а график плотный?

Сегодня в помощь к Слаю Томаров отправил не Пауревича, а Облякова, заметно обновив среднюю линию. Ванек наконец восстановился после тяжёлой травмы и оформил дубль со скамейки. Компанию ему и Салатичу в центре поля составил Карп, а Пауревич получил передышку. Продолжилась ротация по турнирам справа: Живоглядов вернулся в основу, несмотря на провал в Словении, также в понедельник не играли Тумасян и Неделчару.

Какие-никакие возможности для ротации у Томарова всё-таки есть: незаменимыми остаются лишь Беленов, Йокич и Слай.

Расхолаживающее начало

Первые минут 20 «Уфе» одновременно удались и не удались. С одной стороны, хозяева очень легко создавали моменты. С другой – эта лёгкость расслабляла игроков в решающей стадии. Не забили сейчас – забьём потом. Но так не бывает. Если ты не забиваешь кучу моментов, то вскоре соперник перестроится, привыкнет и заиграет по-другому. Если, конечно, твой соперник не «Спартак».

Так оно и случилось. Поначалу уфимцы легко обыгрывали 1 в 1, доминировали при прострелах и стандартах – словом, сразу показали, насколько класснее и сильнее соперника. Для создания момента достаточно было бросить мяч на правый фланг, где Живоглядов, Ванек или Обляков могли даже в одиночку создать момент. «Прогрес» не был готов к такому уровню игры и плыл. Но поскольку плыл безнаказанно, вскоре всё изменилось.

Первые признаки проходного двора

Томаров не отступил от схемы в 3 центральных защитника. Возможно, в отсутствии тактической гибкости даже при встрече с люксембургской командой и была одна из причин провальной игры. Понятное дело, Йокич и Живоглядов были нацелены прежде всего на атаку. Карп с Ванеком также бежали в чужую штрафную замыкать навесы. В итоге в середине поля оставался Салатич, который не успевал пресекать контратаки соперников. «Прогрес» даже соорудил выход 1 на 1, стал регулярно пробиваться по центру. Защитники действовали странно: Тумасяну легко прокидывали мяч между ног, Табидзе по всему полю носился за соперником с мячом и так далее.

Вредная интеллигентность

Лишь на 31-й минуте «Уфа» совершила первый фол: игроки российской команды, видимо, не настраивались на серьёзную борьбу, а также очень не хотели наполучать карточек перед раундом плей-офф. В которой, однако, надо ещё выйти. В деле срыва контратак это очень мешало: уфимцы не применяли тактический фол, чтобы не получить карточек, а в итоге получали моменты у своих ворот. Можно сказать, что минуте к 35-й гости реально перехватили инициативу и уже начали проводить позиционные атаки.

На классе

И всё-таки повода для паники не было: под конец 1-го тайма «Уфа» забила. Помогло то, что стоило Облякову только захотеть, как соперники оставались не у дел. Не надо было придумывать ничего сложного – их можно было просто обыгрывать. Как делал Ванек, как делал Слай, как сделал сам Ваня перед подачей на дальнюю штангу, которую Карп выловил чуть ли не рукой и переадересовал Слаю.

Во втором тайме «Уфа» подсела к своим воротам и отлично использовала контратакующие навыки своих игроков. Обляков со Слаем разыграли стеночку длиной в 10 секунд. Игбун убежал от защитника как от Кверквелии и выкатил мяч на блюдечке бросившему его в прорыв Ване. Казалось бы, всё правильно – имея преимущество, «Уфа» отошла и умело использовала скорость и способности Слая цепляться за мяч. Но эта ставка сыграла лишь раз, а вот соперник мог забить гораздо больше.

Бардак на стандартах

Ещё по матчу с «Локомотивом» Александр Дорский отмечал плохие попытки «Уфы» создать искусственный офсайд после выноса мяча. Тогда чистый гол из-за этого забил Эдер и должен был забивать Чорлука. Схожий момент имелся и у «Прогреса» - по обыкновению гости простили.

Вдобавок к тактическим недочётам наслаивались и самые обычные. Карп не мог подстроиться под летящий мяч и промахивался по нему. Игроки не успевали за своими оппонентами. Карапетян вообще смотрелся богом футбола и был неудержим. Он после подачи Оливье Тилля не коснулся мяча, но очень смутил Беленова, мог забивать армянин и в других моментах.

Полный проходной двор

Вторым таймом в исполнении «Уфы» я реально был поражён. Раз уж отошли, рвите соперника в контратаках. Но чем дальше, тем чётче становилось ясно, что «Уфа» не хочет так играть, она просто не может по-другому. Гости почувствовали уверенность в себе. А чего её не чувствовать, если тебе спокойной дают проходить по центру и бить с линии штрафной.

Команда Паоло Амодио демонстрировала отличное движение, не останавливаясь бежала вперёд и искала зоны до самого конца матча, в итоге почти догнав «Уфу» по ударам (15:13 и 7:5 в створ). Если бы не Беленов, первую еврокубковую победу в истории клуба хозяева бы не удержали.

Торжество расхлябанности

Да, речь об «Уфе», которая измучила всю российскую лигу своей непроходимостью. Которая приучила к дисциплине, организованности. Здесь не пройдут басни про то, что в Европе команды играющие, что там совсем другие скорости даже в средних чемпионатах. Алё, это команда из Люксембурга, какие там скорости, какие играющие команды?

Речь здесь стоит вести об отношении игроков к матчу. Думали, что будет легко, начали думать о «Мариборе» или «Рейнджерс», боялись получать карточки за срыв атаки? Получите. И здесь банальщина про то, что слабых соперников не осталось, актуальна.

Но неужели «Локомотив» с Мануэлом Фернандешем и братьями Миранчуками слабее «Прогреса»? Почему люксембургская команда способна без труда вскрывать автобус «Уфы», а ни одна из команд РПЛ на это не способна? Единственное, что помешало гостям добыть ничью или победу – реально недостаток мастерства и реализация. По такой игре люксембуржцы не заслужили поражения.

В еврокубках «Уфа» играет гораздо ниже своих возможностей. «Домжале» во втором тайме рвал нашу команду дома, а «Прогрес» делал то же самое в Уфе! Вместо того, чтобы создать задел и спокойно ротировать состав в плотном графике, в деревушке Нидеркорн Томарову придётся выпускать всех сильнейших, чтобы избежать страшного позора. И не факт, что этого окажется достаточно. Пока в чемпионате России и Лиге Европы играют две разные «Уфы».

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Уфа Томаров Игбун Обляков
Сегодня, 19:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: 1111111111 (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (0)
online

НЕ 2 РАЗНЫЕ УФЫ А ЧАМП ТАКОЙ,ЧТО НЕ ТЯНЕТ НА ЛЮКСЕМБУРГ!)))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Vadimus_I
Только что со стадиона "Нефтяник". Хороший матч. И победа!

матч-то хороший, кто спорит. Если смотреть как нейтральный зритель
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Только что со стадиона "Нефтяник". Хороший матч. И победа!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.