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Картина регресса. «Уфа» реально может вылететь от люксембургской команды
Даже не лучшая команда Люксембурга создала у ворот «Уфы» столько моментов, сколько не создали «Локомотив», «Анжи» и «Домжале» вместе взятые. Rusfootball.info – о матче, победа в котором не может радовать.
Без Фатая, но с Карпом и Ванеком
Одной из главных тем для обсуждений применительно к «Уфе» является нехватка нападающих, но на самом деле её не существует. Проблема в готовности этих нападающих. 4 игрока на 2 позиции – вполне достаточный выбор, но Сысуев с Кротовым получили травмы и до сих пор не попадают в заявку (хотя по словам тренера тренируются в общей группе), а Фатаи забыл, когда прилично играл в футбол. «Слить» африканца с его зарплатой пока не получается, да и как «сливать», если альтернативы пока нет, а график плотный?
Сегодня в помощь к Слаю Томаров отправил не Пауревича, а Облякова, заметно обновив среднюю линию. Ванек наконец восстановился после тяжёлой травмы и оформил дубль со скамейки. Компанию ему и Салатичу в центре поля составил Карп, а Пауревич получил передышку. Продолжилась ротация по турнирам справа: Живоглядов вернулся в основу, несмотря на провал в Словении, также в понедельник не играли Тумасян и Неделчару.
Какие-никакие возможности для ротации у Томарова всё-таки есть: незаменимыми остаются лишь Беленов, Йокич и Слай.
Расхолаживающее начало
Первые минут 20 «Уфе» одновременно удались и не удались. С одной стороны, хозяева очень легко создавали моменты. С другой – эта лёгкость расслабляла игроков в решающей стадии. Не забили сейчас – забьём потом. Но так не бывает. Если ты не забиваешь кучу моментов, то вскоре соперник перестроится, привыкнет и заиграет по-другому. Если, конечно, твой соперник не «Спартак».
Так оно и случилось. Поначалу уфимцы легко обыгрывали 1 в 1, доминировали при прострелах и стандартах – словом, сразу показали, насколько класснее и сильнее соперника. Для создания момента достаточно было бросить мяч на правый фланг, где Живоглядов, Ванек или Обляков могли даже в одиночку создать момент. «Прогрес» не был готов к такому уровню игры и плыл. Но поскольку плыл безнаказанно, вскоре всё изменилось.
Первые признаки проходного двора
Томаров не отступил от схемы в 3 центральных защитника. Возможно, в отсутствии тактической гибкости даже при встрече с люксембургской командой и была одна из причин провальной игры. Понятное дело, Йокич и Живоглядов были нацелены прежде всего на атаку. Карп с Ванеком также бежали в чужую штрафную замыкать навесы. В итоге в середине поля оставался Салатич, который не успевал пресекать контратаки соперников. «Прогрес» даже соорудил выход 1 на 1, стал регулярно пробиваться по центру. Защитники действовали странно: Тумасяну легко прокидывали мяч между ног, Табидзе по всему полю носился за соперником с мячом и так далее.
Вредная интеллигентность
Лишь на 31-й минуте «Уфа» совершила первый фол: игроки российской команды, видимо, не настраивались на серьёзную борьбу, а также очень не хотели наполучать карточек перед раундом плей-офф. В которой, однако, надо ещё выйти. В деле срыва контратак это очень мешало: уфимцы не применяли тактический фол, чтобы не получить карточек, а в итоге получали моменты у своих ворот. Можно сказать, что минуте к 35-й гости реально перехватили инициативу и уже начали проводить позиционные атаки.
На классе
И всё-таки повода для паники не было: под конец 1-го тайма «Уфа» забила. Помогло то, что стоило Облякову только захотеть, как соперники оставались не у дел. Не надо было придумывать ничего сложного – их можно было просто обыгрывать. Как делал Ванек, как делал Слай, как сделал сам Ваня перед подачей на дальнюю штангу, которую Карп выловил чуть ли не рукой и переадересовал Слаю.
Во втором тайме «Уфа» подсела к своим воротам и отлично использовала контратакующие навыки своих игроков. Обляков со Слаем разыграли стеночку длиной в 10 секунд. Игбун убежал от защитника как от Кверквелии и выкатил мяч на блюдечке бросившему его в прорыв Ване. Казалось бы, всё правильно – имея преимущество, «Уфа» отошла и умело использовала скорость и способности Слая цепляться за мяч. Но эта ставка сыграла лишь раз, а вот соперник мог забить гораздо больше.
Бардак на стандартах
Ещё по матчу с «Локомотивом» Александр Дорский отмечал плохие попытки «Уфы» создать искусственный офсайд после выноса мяча. Тогда чистый гол из-за этого забил Эдер и должен был забивать Чорлука. Схожий момент имелся и у «Прогреса» - по обыкновению гости простили.
Вдобавок к тактическим недочётам наслаивались и самые обычные. Карп не мог подстроиться под летящий мяч и промахивался по нему. Игроки не успевали за своими оппонентами. Карапетян вообще смотрелся богом футбола и был неудержим. Он после подачи Оливье Тилля не коснулся мяча, но очень смутил Беленова, мог забивать армянин и в других моментах.
Полный проходной двор
Вторым таймом в исполнении «Уфы» я реально был поражён. Раз уж отошли, рвите соперника в контратаках. Но чем дальше, тем чётче становилось ясно, что «Уфа» не хочет так играть, она просто не может по-другому. Гости почувствовали уверенность в себе. А чего её не чувствовать, если тебе спокойной дают проходить по центру и бить с линии штрафной.
Команда Паоло Амодио демонстрировала отличное движение, не останавливаясь бежала вперёд и искала зоны до самого конца матча, в итоге почти догнав «Уфу» по ударам (15:13 и 7:5 в створ). Если бы не Беленов, первую еврокубковую победу в истории клуба хозяева бы не удержали.
Торжество расхлябанности
Да, речь об «Уфе», которая измучила всю российскую лигу своей непроходимостью. Которая приучила к дисциплине, организованности. Здесь не пройдут басни про то, что в Европе команды играющие, что там совсем другие скорости даже в средних чемпионатах. Алё, это команда из Люксембурга, какие там скорости, какие играющие команды?
Речь здесь стоит вести об отношении игроков к матчу. Думали, что будет легко, начали думать о «Мариборе» или «Рейнджерс», боялись получать карточки за срыв атаки? Получите. И здесь банальщина про то, что слабых соперников не осталось, актуальна.
Но неужели «Локомотив» с Мануэлом Фернандешем и братьями Миранчуками слабее «Прогреса»? Почему люксембургская команда способна без труда вскрывать автобус «Уфы», а ни одна из команд РПЛ на это не способна? Единственное, что помешало гостям добыть ничью или победу – реально недостаток мастерства и реализация. По такой игре люксембуржцы не заслужили поражения.
В еврокубках «Уфа» играет гораздо ниже своих возможностей. «Домжале» во втором тайме рвал нашу команду дома, а «Прогрес» делал то же самое в Уфе! Вместо того, чтобы создать задел и спокойно ротировать состав в плотном графике, в деревушке Нидеркорн Томарову придётся выпускать всех сильнейших, чтобы избежать страшного позора. И не факт, что этого окажется достаточно. Пока в чемпионате России и Лиге Европы играют две разные «Уфы».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Без Фатая, но с Карпом и Ванеком
Одной из главных тем для обсуждений применительно к «Уфе» является нехватка нападающих, но на самом деле её не существует. Проблема в готовности этих нападающих. 4 игрока на 2 позиции – вполне достаточный выбор, но Сысуев с Кротовым получили травмы и до сих пор не попадают в заявку (хотя по словам тренера тренируются в общей группе), а Фатаи забыл, когда прилично играл в футбол. «Слить» африканца с его зарплатой пока не получается, да и как «сливать», если альтернативы пока нет, а график плотный?
Сегодня в помощь к Слаю Томаров отправил не Пауревича, а Облякова, заметно обновив среднюю линию. Ванек наконец восстановился после тяжёлой травмы и оформил дубль со скамейки. Компанию ему и Салатичу в центре поля составил Карп, а Пауревич получил передышку. Продолжилась ротация по турнирам справа: Живоглядов вернулся в основу, несмотря на провал в Словении, также в понедельник не играли Тумасян и Неделчару.
Какие-никакие возможности для ротации у Томарова всё-таки есть: незаменимыми остаются лишь Беленов, Йокич и Слай.
Расхолаживающее начало
Первые минут 20 «Уфе» одновременно удались и не удались. С одной стороны, хозяева очень легко создавали моменты. С другой – эта лёгкость расслабляла игроков в решающей стадии. Не забили сейчас – забьём потом. Но так не бывает. Если ты не забиваешь кучу моментов, то вскоре соперник перестроится, привыкнет и заиграет по-другому. Если, конечно, твой соперник не «Спартак».
Так оно и случилось. Поначалу уфимцы легко обыгрывали 1 в 1, доминировали при прострелах и стандартах – словом, сразу показали, насколько класснее и сильнее соперника. Для создания момента достаточно было бросить мяч на правый фланг, где Живоглядов, Ванек или Обляков могли даже в одиночку создать момент. «Прогрес» не был готов к такому уровню игры и плыл. Но поскольку плыл безнаказанно, вскоре всё изменилось.
Первые признаки проходного двора
Томаров не отступил от схемы в 3 центральных защитника. Возможно, в отсутствии тактической гибкости даже при встрече с люксембургской командой и была одна из причин провальной игры. Понятное дело, Йокич и Живоглядов были нацелены прежде всего на атаку. Карп с Ванеком также бежали в чужую штрафную замыкать навесы. В итоге в середине поля оставался Салатич, который не успевал пресекать контратаки соперников. «Прогрес» даже соорудил выход 1 на 1, стал регулярно пробиваться по центру. Защитники действовали странно: Тумасяну легко прокидывали мяч между ног, Табидзе по всему полю носился за соперником с мячом и так далее.
Вредная интеллигентность
Лишь на 31-й минуте «Уфа» совершила первый фол: игроки российской команды, видимо, не настраивались на серьёзную борьбу, а также очень не хотели наполучать карточек перед раундом плей-офф. В которой, однако, надо ещё выйти. В деле срыва контратак это очень мешало: уфимцы не применяли тактический фол, чтобы не получить карточек, а в итоге получали моменты у своих ворот. Можно сказать, что минуте к 35-й гости реально перехватили инициативу и уже начали проводить позиционные атаки.
На классе
И всё-таки повода для паники не было: под конец 1-го тайма «Уфа» забила. Помогло то, что стоило Облякову только захотеть, как соперники оставались не у дел. Не надо было придумывать ничего сложного – их можно было просто обыгрывать. Как делал Ванек, как делал Слай, как сделал сам Ваня перед подачей на дальнюю штангу, которую Карп выловил чуть ли не рукой и переадересовал Слаю.
Во втором тайме «Уфа» подсела к своим воротам и отлично использовала контратакующие навыки своих игроков. Обляков со Слаем разыграли стеночку длиной в 10 секунд. Игбун убежал от защитника как от Кверквелии и выкатил мяч на блюдечке бросившему его в прорыв Ване. Казалось бы, всё правильно – имея преимущество, «Уфа» отошла и умело использовала скорость и способности Слая цепляться за мяч. Но эта ставка сыграла лишь раз, а вот соперник мог забить гораздо больше.
Бардак на стандартах
Ещё по матчу с «Локомотивом» Александр Дорский отмечал плохие попытки «Уфы» создать искусственный офсайд после выноса мяча. Тогда чистый гол из-за этого забил Эдер и должен был забивать Чорлука. Схожий момент имелся и у «Прогреса» - по обыкновению гости простили.
Вдобавок к тактическим недочётам наслаивались и самые обычные. Карп не мог подстроиться под летящий мяч и промахивался по нему. Игроки не успевали за своими оппонентами. Карапетян вообще смотрелся богом футбола и был неудержим. Он после подачи Оливье Тилля не коснулся мяча, но очень смутил Беленова, мог забивать армянин и в других моментах.
Полный проходной двор
Вторым таймом в исполнении «Уфы» я реально был поражён. Раз уж отошли, рвите соперника в контратаках. Но чем дальше, тем чётче становилось ясно, что «Уфа» не хочет так играть, она просто не может по-другому. Гости почувствовали уверенность в себе. А чего её не чувствовать, если тебе спокойной дают проходить по центру и бить с линии штрафной.
Команда Паоло Амодио демонстрировала отличное движение, не останавливаясь бежала вперёд и искала зоны до самого конца матча, в итоге почти догнав «Уфу» по ударам (15:13 и 7:5 в створ). Если бы не Беленов, первую еврокубковую победу в истории клуба хозяева бы не удержали.
Торжество расхлябанности
Да, речь об «Уфе», которая измучила всю российскую лигу своей непроходимостью. Которая приучила к дисциплине, организованности. Здесь не пройдут басни про то, что в Европе команды играющие, что там совсем другие скорости даже в средних чемпионатах. Алё, это команда из Люксембурга, какие там скорости, какие играющие команды?
Речь здесь стоит вести об отношении игроков к матчу. Думали, что будет легко, начали думать о «Мариборе» или «Рейнджерс», боялись получать карточки за срыв атаки? Получите. И здесь банальщина про то, что слабых соперников не осталось, актуальна.
Но неужели «Локомотив» с Мануэлом Фернандешем и братьями Миранчуками слабее «Прогреса»? Почему люксембургская команда способна без труда вскрывать автобус «Уфы», а ни одна из команд РПЛ на это не способна? Единственное, что помешало гостям добыть ничью или победу – реально недостаток мастерства и реализация. По такой игре люксембуржцы не заслужили поражения.
В еврокубках «Уфа» играет гораздо ниже своих возможностей. «Домжале» во втором тайме рвал нашу команду дома, а «Прогрес» делал то же самое в Уфе! Вместо того, чтобы создать задел и спокойно ротировать состав в плотном графике, в деревушке Нидеркорн Томарову придётся выпускать всех сильнейших, чтобы избежать страшного позора. И не факт, что этого окажется достаточно. Пока в чемпионате России и Лиге Европы играют две разные «Уфы».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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