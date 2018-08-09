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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Денис Тумасян: расслабились немного во втором тайме, но всё будет нормально
Полузащитник "Уфы" Денис Тумасян подвел итоги встречи с "Прогресом" (2:1) в Лиге Европы.
- Растранжирили кучу моментов в 1-м тайме, но выиграли, двигаемся дальше.
- Почему команда так провела второй тайм?
- Расслабились немного, соперник убаюкивал. Мы контролировали игру, но соперник здорово действовал на контратаках. Несколько раз мы попались. Сделаем выводы к ответной встрече, все нормально будет.
- Есть ли трудности в том, что каждый раз тройка центральных защитников новая?
- Никаких сложностей нет, это нормальная ротация состава, играем через 3-4 дня. Если есть возможность ротации, то почему бы ей не воспользоваться? У нас есть варианты в защите одинакового уровня, никто ничего не портит. Мы очень хотим пройти дальше, мы все сделаем для этого.
Rusfootball.info
- Растранжирили кучу моментов в 1-м тайме, но выиграли, двигаемся дальше.
- Почему команда так провела второй тайм?
- Расслабились немного, соперник убаюкивал. Мы контролировали игру, но соперник здорово действовал на контратаках. Несколько раз мы попались. Сделаем выводы к ответной встрече, все нормально будет.
- Есть ли трудности в том, что каждый раз тройка центральных защитников новая?
- Никаких сложностей нет, это нормальная ротация состава, играем через 3-4 дня. Если есть возможность ротации, то почему бы ей не воспользоваться? У нас есть варианты в защите одинакового уровня, никто ничего не портит. Мы очень хотим пройти дальше, мы все сделаем для этого.
Rusfootball.info
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