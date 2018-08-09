Денис Тумасян: расслабились немного во втором тайме, но всё будет нормально

Полузащитник "Уфы" Денис Тумасян подвел итоги встречи с "Прогресом" (2:1) в Лиге Европы.- Растранжирили кучу моментов в 1-м тайме, но выиграли, двигаемся дальше.- Расслабились немного, соперник убаюкивал. Мы контролировали игру, но соперник здорово действовал на контратаках. Несколько раз мы попались. Сделаем выводы к ответной встрече, все нормально будет.- Никаких сложностей нет, это нормальная ротация состава, играем через 3-4 дня. Если есть возможность ротации, то почему бы ей не воспользоваться? У нас есть варианты в защите одинакового уровня, никто ничего не портит. Мы очень хотим пройти дальше, мы все сделаем для этого.