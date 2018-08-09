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"Кайрат" уступил "Сигме"

"Кайрат" в гостях уступил чешской "Сигме" (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первый матч

Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия)

"Сигма Оломоуц" – "Кайрат" 2:0

Гол: Сладки, 21, Пиларж, 51

"Сигма Оломоуц": Бухта, Емелка, Штерба, Вепржек, Плшек (Юнис, 85), Пиларж (Хала, 64), Гоушка, Фальта, Калваш, Сладки, Нешпор (Захрадничек, 75)

"Кайрат": Плотников, Бато, Суюмбаев, Политевич, Исламхан (Иличевич, 79), Исаэл, Элек, Лунин, Эсеола (Эппел, 57), Аршавин (Каут, 53), Фелипе

Удаления: Суюмбаев, 38, Калвач, 88
Теги: Кайрат
Вчера, 22:15
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