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Александр Анюков: это вообще позор

Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал поражение команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4).

"Это вообще позор. При всем уважении к "Динамо" Минск – так играть, как мы играли в первом тайме, вообще нельзя. Хотелось бы извиниться перед болельщиками.

Есть ответная игра. Будем готовиться", - цитирует Анюкова Sport24.
Теги: Анюков Зенит Динамо Минск
Сегодня, 00:10
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Рухнул Крымский Мост.
Строители: "Это вааще позор. Так строить ваащщще нельзя. Хотелось бы извиниться перед погибшими и пострадавшими.
Но будет еще Сахалинский мост. Будем готовиться".
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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