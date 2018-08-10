"Зенит" - первый российский клуб, уступивший представителю Беларуси в еврокубках

"Зенит" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграл минскому "Динамо" (0:4). Это поражение стало первым для российских клубов в противостоянии с представителями Беларуси в еврокубках.Ранее БАТЭ провёл с российскими командами восемь матчей, потерпев семь поражений и сумев один раз сыграть вничью, а "Белшина" проиграла обе свои встречи с соперниками из России.Клуб из Санкт-Петербурга потерпел самое крупное с 1989 года поражение в еврокубках. Тогда сине-бело-голубые проиграли "Штутгарту" в рамках Кубка УЕФА со счётом 0:5.