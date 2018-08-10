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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Роман Бегунов: "Зенит" есть "Зенит", и даже при счёте 4:0 с ним нельзя расслабляться
Защитник минского "Динамо" Роман Бегунов прокомментировал крупную победу над "Зенитом" (4:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Выполнил всё, что просил тренерский штаб. Не давали игрокам „Зенита“ пространства. Моменты у них получались иногда, но удача была на нашей стороне. Сергей Витальевич (Гуренко) сказал, что на такую команду даже специально настраиваться не надо. Трибуны нас заряжали, не давали опускать руки. В раздевалке позитивная атмосфера, но все понимают, что впереди вторая игра. Будет ещё тяжелее, состав у „Зенита“ поменяется.
Матч пройдёт без зрителей? Футболисту всегда хочется играть в футбольной атмосфере. С другой стороны, у соперника не будет активной поддержки. Возможно, будет плюсом. Не вспомню, чтобы нас до этого так поддерживали на домашних играх. Приходит много сообщений с поздравлениями.
«Зенит» есть «Зенит», ни в коем случае не имеем права давать себе послабление. Даже при таком счёте. Не разбирали отдельно стандарты «Зенита», готовились к команде", - цитирует Бегунова "Чемпионат.сом".
"Выполнил всё, что просил тренерский штаб. Не давали игрокам „Зенита“ пространства. Моменты у них получались иногда, но удача была на нашей стороне. Сергей Витальевич (Гуренко) сказал, что на такую команду даже специально настраиваться не надо. Трибуны нас заряжали, не давали опускать руки. В раздевалке позитивная атмосфера, но все понимают, что впереди вторая игра. Будет ещё тяжелее, состав у „Зенита“ поменяется.
Матч пройдёт без зрителей? Футболисту всегда хочется играть в футбольной атмосфере. С другой стороны, у соперника не будет активной поддержки. Возможно, будет плюсом. Не вспомню, чтобы нас до этого так поддерживали на домашних играх. Приходит много сообщений с поздравлениями.
«Зенит» есть «Зенит», ни в коем случае не имеем права давать себе послабление. Даже при таком счёте. Не разбирали отдельно стандарты «Зенита», готовились к команде", - цитирует Бегунова "Чемпионат.сом".
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