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Роман Бегунов: "Зенит" есть "Зенит", и даже при счёте 4:0 с ним нельзя расслабляться

Защитник минского "Динамо" Роман Бегунов прокомментировал крупную победу над "Зенитом" (4:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Выполнил всё, что просил тренерский штаб. Не давали игрокам „Зенита“ пространства. Моменты у них получались иногда, но удача была на нашей стороне. Сергей Витальевич (Гуренко) сказал, что на такую команду даже специально настраиваться не надо. Трибуны нас заряжали, не давали опускать руки. В раздевалке позитивная атмосфера, но все понимают, что впереди вторая игра. Будет ещё тяжелее, состав у „Зенита“ поменяется.

Матч пройдёт без зрителей? Футболисту всегда хочется играть в футбольной атмосфере. С другой стороны, у соперника не будет активной поддержки. Возможно, будет плюсом. Не вспомню, чтобы нас до этого так поддерживали на домашних играх. Приходит много сообщений с поздравлениями.

«Зенит» есть «Зенит», ни в коем случае не имеем права давать себе послабление. Даже при таком счёте. Не разбирали отдельно стандарты «Зенита», готовились к команде", - цитирует Бегунова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 08:05
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:41) #
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online

Цитата: Shekel
Динамо Минск - Голубая устрица 4-0

Мальчи с комплексами провинциальной окраины. Э ,батенька, надо *** эту куйню недоразумение- 5-0. Иди поплачься к батьке-атаману в жилетку. Залп! Калибр сделал этих чудаков на раз.
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Фойер!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:11) #
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Ну теперь все на своих местах.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 08:07) #
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online

Динамо Минск - Голубая устрица 4-0
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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