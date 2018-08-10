"Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года

"Зенит" на выезде крупно уступил минскому "Динамо" (0:4) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.Это поражение стало самым разгромным для питерцев в европейских турнирах с 1989 года.Тогда в Кубке УЕФА питерская команда проиграла "Штутгарту" со счетом 0:5.