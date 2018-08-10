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"Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года

"Зенит" на выезде крупно уступил минскому "Динамо" (0:4) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Это поражение стало самым разгромным для питерцев в европейских турнирах с 1989 года.

Тогда в Кубке УЕФА питерская команда проиграла "Штутгарту" со счетом 0:5.

Sports.ru
Теги: Зенит
Сегодня, 09:16
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24
(2)
№24 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 12:04) #
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online

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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№23 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: truten74
Если Юра не сменит клуб

:))) а как он его сменит? на какой? из Купчино на первенство города (правда я сейчас не в курсе, есть ли там команда какая-нибудь)... только и это ему не подойдёт. за такую "игру" там реально будут пи3дить...и возможно, даже, ногами....
Цитата: truten74
Заболотный-ну этого держат чисто ради поржать

Да в России 90% ногомячистов на поржать....только дорого обходятся....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№22 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С вяликим Сямаком падут новые рекорды
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№21 Написал: truten74 (Сегодня, 11:42) #
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По поводу Минск-Зенит 4-0 :
1) Огребли мы знатно. Смачная такая какаха на лицо от футболистов Беларуси, чьи зарплаты годовые как у Ригони недельная, наверное. Этот позор, наравне с Куюсюси войдет в топ 3 позоров Зенита в еврокубках. По статусу и рейтингу соперника, прежде всего. Припоминать нам это будут вечно- как припоминают Спартаку 1-18 , 3-10 от Порту, Аеки и Галлены разные, Локомотиву Апполоны и Варегемы, а ЦСКА Аики и Вардары. Что говорить-поделом.
2) АБМ нужно задуматься о том, что главных управленцев клуба, начиная с президента, заканчивая помощником спортдира Малафеева-надо менять. Пригласили Рибалту пока, и работы у него непочатый край. Те шаги, которые предпринимало руководство клуба в последние 4 года-превратило Зенит из 2 кратного обладателя еврокубков и команды с самой остроатакующей игрой в РПЛ-в команду 5 место, вынимающую позорную 4-ку в Минске.
3) В нынешнем составе у Зенита есть порядка 10 пассажиров, которые никак не помогут клубу на серьезном уровне.
Лодыгин-человек косячит люто и непробудно вот уже 2.5 года. Как выход в старте-так трешка. У Динамо Минск 4 удара по воротам -4 гола Карл!! Это занавес. Если Юра не сменит клуб к началу сентября 2018, будет фарс.
Мевля-сколько можно говорить что защитник в системе Бердыева не то же самое что защитник без поддержки «автобуса»?
Анюков. Уходить надо вовремя Саша. На пике. А не так. Сейчас ты не футболист, а неповротливый, деревянный 36 летний дед. А когда то был топом……
Иванович-тот же Анюков на пару лет помладше. То суперматч выдаст то привезет все что можно.
Ригони-настолько прямолийного бестолкового бегунка не найти даже на просторах ФНЛ. И это футболист за 9 млн.
Краневиттер и Эрнани-сладкая парочка. Два плюшевых, аморфных тела без характера.
Заболотный-ну этого держат чисто ради поржать. Даже гол года ему дали в Зените за…1 забитый гол в пустые. Это финиш.
Еще в Зените есть престарелый Жирков, деградировавший Смольников,такой же просевший Оздоев,и молодой мальчик Дриуси-который с мера пуляет во вратаря или выше ворот.
И вот с этими людьми можно построить что то стоящее? Кто то просто кончился как футболист по возрасту а кто то даже не начинался.

4) Гениальные эксперименты Сережи Семака. Кумовство с Анюковым в старте. Миролюбовость-поставить Лодыгина. Ряд лидеров, оставленных в Питере. Классные решения. Что сказать Сергей, на 3 игру в Зените как главный тренер вы навлекли на нас позор на годы.
5) Команде не хватает хорошего разговора с болельщиками, как Спартак разговаривал с фанами после Аека. Тогда, волшебные люли от неприветливого вида мужчин-сделали свое дело и Спартак на эмоциях стал чемпионом. Правда, когда смотришь на Лодыгина,Эрнани и Краневиттера-трудно поверить, что в них можно разбудить зверя….
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№20 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Все антирекорды еще впереди...

:))) Пессимист говорит: "хуже уже не будет", а оптимист: "да будет, еще как будет"
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№19 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все антирекорды еще впереди...с Семаком!


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№18 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:21) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diman_spb
Семак вообще понимает, что делает.


"Если учёный не может объяснить уборщице, которая убирается у него в лаборатории, смысл своей работы, то он сам не понимает, что он делает." (с) Эрнест Резерфорд

Это я к тому, что внятно объяснять свои действия, должен каждый уметь....А у нас ведь как...Типа вы все лохи...нихрена не понимаете...а у нас, плять, есть стратегия...

Цитата: diman_spb
Семак явно не намерен расчищать зарплатную ведомость

Скорее всего, он не имеет полномочий для резких движений....Тут, правда, возникает вопрос: "А нахрена ты шел на должность без полномочий?"....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№17 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 11:04) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Русский Иван
diman_spb,
diman_spb,
Забавно над вами наблюдать. От мешка бабла уже мозги атрофировались. Всех разогнать и купить новых - вот типичный подход болельщика сбг. Можно даже не смотреть на подпись под аватаркой. Жить по средствам? Не. Это не про сбг.

1. Тот состав, который выпустил Семак - в 100500 раз дороже того, что есть в Динамо Мн
2. Кто подбирал весь этот шлак за 100500 млн. $? Явно не Семак!
3. Совсем не учитывается тот факт, что Семак только пришел в клуб и ему нужно понять кто на что способен? Тренировки и игры на сборах - это одно, а игры на вылет в Еврокубках и ЧР - совсем другое.
4. Когда ты стал авторитетным футбольным экспетром чтобы с ходу заявлять о том, что нужно разогнать пол состава Зенита прямо сейчас? Может клуб какой тренировал? А то я не в курсе.


Начнем с того, что я нигде не писал, что надо разогнать всех и купить новых. В команде сейчас явно перебор игроков, и это не мое мнение, а данность. Все они играть не будут, а как ты сам подметил, стоят немало, и зп у них тоже немаленькая. Разумно их продать и не полировать ими скамейку? Или не, пусть сидят и деградируют?

Теперь по пунктам.
1. Тот факт, что состав в 100500 раз дороже как бы ставит под еще большее сомнение то, что Семак вообще понимает, что делает.
2. Так пусть тогда их всех на трансфер выставит. Разве вчера кто-то другой, не Семак состав на игру выбирал? Не нужны игроки, давай на выход. А то получается, ни за что не отвечает тренер, так зачем он тогда вообще нужен?
3. И что теперь, что он только что пришел? Зачем на матч плей-офф выставлять такой состав, ты же вылетишь и все. Ниже писал, пусть бы выиграл матч первый и экспериментировал. Тут вкладываются большие деньги, нельзя так ошибаться.
4. А разве я должен у кого-то спрашивать, чтобы свое мнение выражать? Ты же не спрашиваешь, пишешь тут, и ничего.

Цитата: dimon_1973
Цитата: diman_spb
Дорогущий тебя задевает?

Нисколько...Просто не понятно, нахрена платить, если результат тот же...
Цитата: diman_spb
почему я должен над этим думать

Разумеется не должен...Я просто спросил твоё мнение...


Пока результат просто ужасный, не согласен? В прошлом ужасном году был лучше. Вылет из ЛЕ = потеря денег. Кажется, за эту разницу можно было дать опытному тренеру зп. Плюс Семак явно не намерен расчищать зарплатную ведомость, потому что он просто не может нафиг послать лишних игроков.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№16 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diman_spb
Дорогущий тебя задевает?

Нисколько...Просто не понятно, нахрена платить, если результат тот же...
Цитата: diman_spb
почему я должен над этим думать

Разумеется не должен...Я просто спросил твоё мнение...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№15 Написал: Клим Климов (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (3)

Желаю Зениту всегда занимать на одно место ниже зоны ЛЧ.
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№14 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 10:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
diman_spb,
diman_spb,
Забавно над вами наблюдать. От мешка бабла уже мозги атрофировались. Всех разогнать и купить новых - вот типичный подход болельщика сбг. Можно даже не смотреть на подпись под аватаркой. Жить по средствам? Не. Это не про сбг.

1. Тот состав, который выпустил Семак - в 100500 раз дороже того, что есть в Динамо Мн
2. Кто подбирал весь этот шлак за 100500 млн. $? Явно не Семак!
3. Совсем не учитывается тот факт, что Семак только пришел в клуб и ему нужно понять кто на что способен? Тренировки и игры на сборах - это одно, а игры на вылет в Еврокубках и ЧР - совсем другое.
4. Когда ты стал авторитетным футбольным экспетром чтобы с ходу заявлять о том, что нужно разогнать пол состава Зенита прямо сейчас? Может клуб какой тренировал? А то я не в курсе.
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
№13 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: diman_spb
Так может стоило дать молодому тренеру немного опыта набраться

Так вот ему и дали набраться опыта. ЛЕ в этом сезоне Зениту нах не нужна, ему надо репутацию в стране восстанавливать. Поэтому матчи с минчанами как раз кстати, чтоб посмотреть тех кто имеется в составе, потому как товарняки это вообще не показатель хотя бы для каких-нибудь выводов.
Плюс ко всему любому хорошему тренеру нужно время, чтобы и команду собрать, под ту игру которую он хочет увидеть, и эту самую игру этой команде привить.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
№12 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
diman_spb,
ну а кого Зениту надо было назначать? дорогущих тренеров? проходили уже вроде...КОГО? хотелось бы твоё видение проблемы...


Нужен был опытный тренер. Дорогущий тебя задевает? Ну ок, сейчас мы мимо Европы проедем с Семаком, денег не заработаем, экономия, да.

Варианты были, по тому же Сарри можно было работать, были тренеры, которые чуть ли не сами просились (Адвокат, Венгер). И вообще, почему я должен над этим думать, в клубе должны быть специально обученные люди. Семак - это то, что на поверхности лежало. Такое чувство, что один из двух вариантов случился: просто было влом думать и искать, или в пику было сделано, мол хотели Семака, получайте... Болельщики выбирали тренера, ну смешно же...

А насчет иностранцев скажу так, за последние лет 10 я такого слабого начала сезона не припомню. Не надо смотреть на таблицу ЧР, там все буксуют. Мы пока там еще ни с кем серьезным не сыграли.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diman_spb
Так может стоило дать молодому тренеру немного опыта набраться и почувствовать эту самую уверенность?

Вот Бердыев сазал, что Зенит станет первым в чемпе с большим отрывом. Так чей точки зрения надо верить, или больше веры?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
diman_spb,
ну а кого Зениту надо было назначать? дорогущих тренеров? проходили уже вроде...КОГО? хотелось бы твоё видение проблемы...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Сквозь тернии к звёздам..., путь великих команд!!! confused
Над нами не посмеют так смеяться, как над спартаком, как бы он не сыграл. И не надо воспринимать так близко к сердцу поражение молодого тренера. Так не бывает, что сразу всё по маслу.


Так может стоило дать молодому тренеру немного опыта набраться и почувствовать эту самую уверенность? У него и условия были для того, та же Уфа, поиграл бы с ними в Европе. А получается, что типа, вроде как, у Зенита заявлены были какие-то амбиции, а на выходе поле для экспериментов молодого тренера.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: muller СПб (Сегодня, 10:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
По составу и настрою на игру сложилось ощущение, что принято решение "не особо цепляться за Лигу Европы и сосредоточиться на внутреннем первенстве" (стандартная формулировка).
Регистрация: 17.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
diman_spb,
в общем и целом согласен с докладчиком...там докуа кого выгнать надо, а Семак на это не способен, ибо "хороший человек"...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:11) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сквозь тернии к звёздам..., путь великих команд!!! confused
Над нами не посмеют так смеяться, как над спартаком, как бы он не сыграл. И не надо воспринимать так близко к сердцу поражение молодого тренера. Так не бывает, что сразу всё по маслу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 09:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Глоры, топившие за Семака и ставившие минусы, где же вы? Это только начало. Я писал тут уже, что Семак до зимы доработает и поедет назад в Уфу. Видимо, я ошибался, это может случиться куда раньше. Как могло вообще прийти в голову в такой ситуации пригласить Семака. В ситуации, когда надо просто половину команды взять и разогнать. Человека без опыта, человека, которому "жалко" выгонять людей. Человек, который своего друга Анюкова в состав вернул, потому что он его друг. Богданыч хороший мужик, это видно, но хороший мужик это не профессия.

Видно, что ему не хватает опыта, иначе зачем все эти прохладные истории с ротацией состава чуть более чем полность. Хочешь дать кому-то поиграть, так найди подходящий момент, а не игру на вылет, да и на кой так радикально все менять. Ощущение было, будто это вторая игра была, а первую Семак уже выиграл 5-0. Настолько был уверен, что оставил всех дома отдыхать, на столько уверен, что во втором тайме решил "усилить" игру, выпустив Заболотного.

Второй момент с составом, он все говорит про усиление, но не может разогнать тех, кто есть. Ну блин, тот же Манчини, который провалил прошлый сезон, пришел и просто нафиг убрал всех негодных на его взгляд. Может быть при этом ошибок понаделал. Но у него была какая-то позиция, возможно ошибочная. Но была. А усидеть на 2, 3 и более стульях, как это делает Семак сейчас, так "не можно". Решения надо уметь принимать, особенно, если ты главный тренет. А Семак, чувство такое, до сих пор в роли помощника находится.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 09:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Я смотрю, свинотам есть что сказать на этот счет))


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 09:34) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сережа, верим! Вырезай таблицу
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 09:34) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Болотные, нечего слезать с еврокубков!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 09:33) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот паскудство какое Спартак выигрышный матч проиграл, а Зенит порадовал своей безнадегой и рекордом вылета из розыгрыша путевки в ЛЕ на 3-ем этапе.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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