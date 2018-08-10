Владислав Радимов: можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов уверен, что сине-бело-голубые выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче."Можете смеяться , писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо"! Разразись буря. "ПСЖ" - "Барса" 4-0... "Барса" - "ПСЖ" 6:1... помним", – написал Радимов в Твиттере.Ответная игра состоится 16 августа на стадионе "Петровский".