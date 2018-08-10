Владислав Радимов: можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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12:03
Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер! (1)
Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер! (1)
10:33
Бернард перешел в "Эвертон" (2)
Бернард перешел в "Эвертон" (2)
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Лодыгин и Мевля долго не смогут забыть этот матч, а Шатов был лучшим из худших. Оценки игроков «Зенита» (12)
Лодыгин и Мевля долго не смогут забыть этот матч, а Шатов был лучшим из худших. Оценки игроков «Зенита» (12)
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Александр Анюков: это вообще позор (13)
Вчера, 23:41
Юрий Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках (8)
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Сергей Семак: Лодыгин – важный игрок для нас (21)
Сергей Семак: Лодыгин – важный игрок для нас (21)
Вчера, 22:39
Михаил Боярский: кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно, так подвести тренера (33)
Михаил Боярский: кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно, так подвести тренера (33)
Вчера, 22:16
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Вчера, 22:15
"Кайрат" уступил "Сигме"
"Кайрат" уступил "Сигме"
Вчера, 21:49
Опция выкупа в контракте Смолова составляет 17 миллионов евро (7)
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Вчера, 21:06
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"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ростовом" (1)
Вчера, 20:42
Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители (1)
Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители (1)
Вчера, 20:20
Андре Гомеш перешел в "Эвертон" (4)
Андре Гомеш перешел в "Эвертон" (4)
Вчера, 20:16
Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд (1)
Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд (1)
Вчера, 20:02
Александр Карапетян: согласились бы на 1:2 до матча, но сейчас обидно, что не добыли хотя бы ничью (2)
Александр Карапетян: согласились бы на 1:2 до матча, но сейчас обидно, что не добыли хотя бы ничью (2)
Вчера, 19:34
Официальный сайт "Зенита" покажет игру с минским "Динамо" (4)
Официальный сайт "Зенита" покажет игру с минским "Динамо" (4)
Вчера, 19:30
Александр Панюков перешел в "Урал" (2)
Александр Панюков перешел в "Урал" (2)
Владислав Радимов: можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов уверен, что сине-бело-голубые выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче.
"Можете смеяться , писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо"! Разразись буря. "ПСЖ" - "Барса" 4-0... "Барса" - "ПСЖ" 6:1... помним", – написал Радимов в Твиттере.
Ответная игра состоится 16 августа на стадионе "Петровский".
"Можете смеяться , писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо"! Разразись буря. "ПСЖ" - "Барса" 4-0... "Барса" - "ПСЖ" 6:1... помним", – написал Радимов в Твиттере.
Ответная игра состоится 16 августа на стадионе "Петровский".
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