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Владислав Радимов: можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов уверен, что сине-бело-голубые выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче.

"Можете смеяться , писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо"! Разразись буря. "ПСЖ" - "Барса" 4-0... "Барса" - "ПСЖ" 6:1... помним", – написал Радимов в Твиттере.

Ответная игра состоится 16 августа на стадионе "Петровский".
Теги: Радимов Зенит Динамо Минск
Сегодня, 09:39
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№54 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 12:03) #
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online

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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№53 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truten74
Команде не хватает хорошего разговора с болельщиками, как Спартак разговаривал с фанами после Аека. Тогда, волшебные люли от неприветливого вида мужчин-сделали свое дело и Спартак на эмоциях стал чемпионом

в прошлом сезоне был разговор и как?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№52 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Он что - Зенит с Барселоной сравнивает?)) Так можно и х.й с пальцем сравнить...


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№51 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять не похмелился Радимов
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№50 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 11:45) #
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online

Что-то кажется, что вчерашнее было больше похоже на слив. Дурной пример Спама заразителен. Или, правда что, "Газпром. Мечты сбываются!".
Регистрация: 15.06.2016 [жалоба]
№49 Написал: truten74 (Сегодня, 11:41) #
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По поводу Минск-Зенит 4-0 :
1) Огребли мы знатно. Смачная такая какаха на лицо от футболистов Беларуси, чьи зарплаты годовые как у Ригони недельная, наверное. Этот позор, наравне с Куюсюси войдет в топ 3 позоров Зенита в еврокубках. По статусу и рейтингу соперника, прежде всего. Припоминать нам это будут вечно- как припоминают Спартаку 1-18 , 3-10 от Порту, Аеки и Галлены разные, Локомотиву Апполоны и Варегемы, а ЦСКА Аики и Вардары. Что говорить-поделом.
2) АБМ нужно задуматься о том, что главных управленцев клуба, начиная с президента, заканчивая помощником спортдира Малафеева-надо менять. Пригласили Рибалту пока, и работы у него непочатый край. Те шаги, которые предпринимало руководство клуба в последние 4 года-превратило Зенит из 2 кратного обладателя еврокубков и команды с самой остроатакующей игрой в РПЛ-в команду 5 место, вынимающую позорную 4-ку в Минске.
3) В нынешнем составе у Зенита есть порядка 10 пассажиров, которые никак не помогут клубу на серьезном уровне.
Лодыгин-человек косячит люто и непробудно вот уже 2.5 года. Как выход в старте-так трешка. У Динамо Минск 4 удара по воротам -4 гола Карл!! Это занавес. Если Юра не сменит клуб к началу сентября 2018, будет фарс.
Мевля-сколько можно говорить что защитник в системе Бердыева не то же самое что защитник без поддержки «автобуса»?
Анюков. Уходить надо вовремя Саша. На пике. А не так. Сейчас ты не футболист, а неповротливый, деревянный 36 летний дед. А когда то был топом……
Иванович-тот же Анюков на пару лет помладше. То суперматч выдаст то привезет все что можно.
Ригони-настолько прямолийного бестолкового бегунка не найти даже на просторах ФНЛ. И это футболист за 9 млн.
Краневиттер и Эрнани-сладкая парочка. Два плюшевых, аморфных тела без характера.
Заболотный-ну этого держат чисто ради поржать. Даже гол года ему дали в Зените за…1 забитый гол в пустые. Это финиш.
Еще в Зените есть престарелый Жирков, деградировавший Смольников,такой же просевший Оздоев,и молодой мальчик Дриуси-который с мера пуляет во вратаря или выше ворот.
И вот с этими людьми можно построить что то стоящее? Кто то просто кончился как футболист по возрасту а кто то даже не начинался.

4) Гениальные эксперименты Сережи Семака. Кумовство с Анюковым в старте. Миролюбовость-поставить Лодыгина. Ряд лидеров, оставленных в Питере. Классные решения. Что сказать Сергей, на 3 игру в Зените как главный тренер вы навлекли на нас позор на годы.
5) Команде не хватает хорошего разговора с болельщиками, как Спартак разговаривал с фанами после Аека. Тогда, волшебные люли от неприветливого вида мужчин-сделали свое дело и Спартак на эмоциях стал чемпионом. Правда, когда смотришь на Лодыгина,Эрнани и Краневиттера-трудно поверить, что в них можно разбудить зверя….
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№48 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Александр из Тюмени,

Чтобы пройти греков, Спартак должен весь матч отыграть на пределе своих возможностей. Так играть Спартак не умеет.
Забъёт Спартак в первом тайме, начнёт жаться к воротам и пропустит. Не забъёт - задрожат коленки, потекут сопли.
Кубковые матчи "на вылет" - это отдельная школа, и сегодняшний состав Спартака в этой школе первоклассники.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№47 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Семак и атакующий футбол?
Ну хз.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№46 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
"Барса" - "ПСЖ" 6:1... помним"

Не стоит забывать и то, каким было судейство.
Ростовского Иванова на эту игру не поставят.


Точно! Там чистый пенальти за снос Ди Мария на последних секундах не назначили. Даже повтор не показали испанские телевизионщики. Вытянуми "Барсу" за уши в полу-финал.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№45 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
Ну допустим..что иы верим.
Это получается как?
это получается 4-0 в основное время и дожать в дополнительное.
или это 5-0 в освное время.
или 6-1.Или 7-2.

Динамо я видел ранее, в прошлые разы.Оно неровно играет,но по 5 голов не пропускает.
это вот ФАКТ.
т.е.- Мне говорят,что Зенит вынесет Динамо Минск в основное время 4-0.
И потом дожмет в дополнительное.
Я ОЧЕНЬ сомневаюсь,что Зенит забьет БОЛЬШЕ ТРЁХ.
Вот и весь расклад.

Согласен. Одни навесы. Такой игрой не наиграть на победу в сумме.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№44 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (3)

Будет запущена опция - газпром мечты сбываются(а то ...)?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№43 Написал: ZelValera (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (1)
online

Спасибо Семаку за такой позор, сколько лет Зенит держал марку в Европе и хотя бы не проигрывал разгромно, а тут на тебе 4:0, еще и от соседей, они этого праздника теперь век не забудут. А спасибо именно Семаку, это он решил, что соперник проходной и оставил половину основы дома или на скамейке. Анюкову уже не место на таком уровне играть, при всём уважении, но атакующую игру на правом фланге он полностью убил, пасы только назад, продвижение с мячом на нуле. По Лодыгину без комментариев. В центре без Нобоа и Паредеса никакого креатива. Надеюсь хоть Дзюба хорошо потренировался в Питере без команды.
Регистрация: 28.04.2017 [жалоба]
№42 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если бомжи выиграют 5-0, то обе команды дисквалифицируют.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№41 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (3)
online

ржд гуд,
minchanam glavnoe zabit
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№40 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Барса" - "ПСЖ" 6:1... помним"

Не стоит забывать и то, каким было судейство.
Ростовского Иванова на эту игру не поставят.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№39 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Радимову не впервой эпатировать футбольных болельщиков, его стиль. Но если минчане не обоср..ся до выхода на поле, не прижмутся к своим воротам, а будут играть в белорусских традициях советского футбола, то могут сыграть и вничью, а, если повезет, то и обыграть Зенит на его поляне.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№38 Написал: trent (Сегодня, 10:52) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
чё там бомжи курят? smile
какой накуй пройдёт дальше...бомжеклуп не Барселона...акстись, владик...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№37 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Если дома забьют 5 и при этом не пропустят, то пройдут, только что бы не пропустить, надо всей командой оборонятся и как тогда забить 5?

Может, просто Лунёва в ворота вернуть?

Цитата: ВИКНИКСОР
Что то не слышно золотого голоса Петербурга Геши.Или дар речи потерял.

Хуже.
Дар мысли.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№36 Написал: нетрал (Сегодня, 10:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
№32 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:39) #

а ты верь ...и подчинённым своим внуши!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№35 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:47) #
  • +1
  •  (1)

В примерах Радимова Зенита не видно,а вообще то если что утверждаешь или держишь пари,надо на что то,а так пустые слова
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№34 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 10:45) #
  • 0
  •  (2)

Даже ты сомневаешься в выходе голубых...

Босх,
Интересно в чем так уверен Влад?может в судействе?он знает больше?
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№33 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да, нужно забить всего-то 6 голов, потому что один, уж как-нибудь обязательно, пустим.
Плевое дело...
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№32 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:39) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну допустим..что иы верим.
Это получается как?
это получается 4-0 в основное время и дожать в дополнительное.
или это 5-0 в освное время.
или 6-1.Или 7-2.

Динамо я видел ранее, в прошлые разы.Оно неровно играет,но по 5 голов не пропускает.
это вот ФАКТ.
т.е.- Мне говорят,что Зенит вынесет Динамо Минск в основное время 4-0.
И потом дожмет в дополнительное.
Я ОЧЕНЬ сомневаюсь,что Зенит забьет БОЛЬШЕ ТРЁХ.
Вот и весь расклад.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№31 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
изложить, что там буржуины написали...


Я тоже не особо спикаю.

Статья 26 Отказ играть или подобные случаи
26.01
Если клуб отказывается играть или несёт ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, Комитет УЕФА по Контролю, Этике и Дисциплине (или хз как он там называется) объявляет матч не состоявшимся и дисквалифицирует клуб с назначением дополнительного наказания в зависимости от стадии, на которой должен был состояться матч:
а) До или во время первого, второго или третьего раунда квалификации: штраф 10 000 евро.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№30 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера Зенит смешил, сегодня Радимов, очередь за Орловым веселить публику
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№29 Написал: alx64 (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (11)

ура!!!!!!!!пидорскому зениту показали его лицо!!!!!!!!!!гавно команда вылетит заебись чмо команда!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№28 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 10:28) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Интересно, а как там с регламентом ЛЕ? Если Динамо Минск не приезжает на игру, то это ведь техническое поражение 3:0. По сумме проходит дальше. smile

Надо было Зениту в Минск не приезжать.....
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№27 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 10:28) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Считаю, что у Зенита больше шансов пройти в следующий круг, чем у Спартака.
Спартак морально не готов побеждать.


Думаю, морально готова побеждать лишь Уфа, хоть дальше им будет только сложнее. Остальные ослеплены успехом на домашнем ЧМ, пусть даже и сомнительным.
Отечественным командам нужны грамотные тренеры голодные до побед, готовые сделать конфетку из говна, а они требуют усиления.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№26 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ziggy,
мы на империалистических языках не размовляем...опасаюсь, что не правильно пойму, ибо "читаю и перевожу со словарем"...не могли бы, Вы, мистер, вкратце изложить, что там буржуины написали...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№25 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 10:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: Александр из Тюмени
Бомжи смеялись и издевались над нами вчера, но нам приятнее подкалывать их сеогдня, тем более 3-2 в гостях это не 4-0, тем более команде из СНГ.


Считаю, что у Зенита больше шансов пройти в следующий круг, чем у Спартака.
Спартак морально не готов побеждать.


Дома Спартак без проблем пройдет греков и к бабке не ходи, отомстим за журналистов игрой.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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