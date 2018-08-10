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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Белорусская милиция в Минске задержала 14 россиян
Сотрудники белорусской милиции задержали 14 граждан России во время футбольного матча 9 августа между минским "Динамо" и "Зенитом". Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан: два гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации. В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях", - отметили в минской милиции.
В ГУВД уточнили, что в отношении задержанных составлено 11 административных протоколов по статье "Мелкое хулиганство", пять - по статье "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения".
"В результате четких и слаженных действий сотрудников милиции правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано", - заявили в ГУВД.
"Угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением матча, выявлено не было", - добавили в минской милиции.
Позже в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что все задержанные во время футбольного матча россияне были опущены.
ТАСС
"Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан: два гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации. В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях", - отметили в минской милиции.
В ГУВД уточнили, что в отношении задержанных составлено 11 административных протоколов по статье "Мелкое хулиганство", пять - по статье "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения".
"В результате четких и слаженных действий сотрудников милиции правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано", - заявили в ГУВД.
"Угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением матча, выявлено не было", - добавили в минской милиции.
Позже в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что все задержанные во время футбольного матча россияне были опущены.
ТАСС
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