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Белорусская милиция в Минске задержала 14 россиян

Сотрудники белорусской милиции задержали 14 граждан России во время футбольного матча 9 августа между минским "Динамо" и "Зенитом". Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан: два гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации. В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях", - отметили в минской милиции.

В ГУВД уточнили, что в отношении задержанных составлено 11 административных протоколов по статье "Мелкое хулиганство", пять - по статье "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения".

"В результате четких и слаженных действий сотрудников милиции правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано", - заявили в ГУВД.

"Угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением матча, выявлено не было", - добавили в минской милиции.

Позже в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что все задержанные во время футбольного матча россияне были опущены.

ТАСС
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 11:29
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