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Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!

Журналист Василий Уткин прокомментировал крупное поражение "Зенита" от минского "Динамо" (0:4), которое возглавляет Сергей Гуренко.

"Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!" – написал Уткин.

Напомним, ранее получили большой резонанс критические выпады Уткина в адрес Виктора Гончаренко, который сейчас возглавляет ЦСКА.

Теги: Уткин
Сегодня, 12:03
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(2)
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:48) #
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online

Что Уткин,что Гусев, что Орлов одна птица дятел.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Может Васе врача вызвать?

Вызови)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:07) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Может Васе врача вызвать?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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