Сергей Кирьяков: для Семака поражение от минского "Динамо" - проверка на прочность, давление будет приличным

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал неожиданно крупное поражение «Зенита» от минского «Динамо» в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:4), отметил, что дома петербуржцам отыграться будет крайне трудно, а также поделился мыслями по поводу шансов «Спартака» пройти в следующий круг квалификации Лиги чемпионов.- Не знаю, малой или нет, но в любом случае в обойме «Зенита» достаточно квалифицированных игроков. Но решение тренера было несколько позиций поменять, дать возможность сыграть другим. К сожалению, матч показал, что команда не готова бороться, играть на международной арене, где, конечно, немного другой футбол, чем у нас во внутреннем чемпионате. И я не думаю, что малой кровью. Такой клуб, как «Зенит» обязан быть готов играть на всех фронтах. Будь то внутренний чемпионат, Кубок России или Лига Европы. Поэтому после чемпионата мира этот результат — удар по нашему футболу. Когда казалось бы, все прекрасно, когда создали себе хороший имидж, но клубная история, к сожалению, пока у нас не идет.- Шансы всегда есть. В истории достаточно случаев, когда даже и такие результаты отыгрывались. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы действительно выйти из этого положения с честью. Но, разумеется, игроки должны понимать, что от ответного матча очень много будет зависеть в плане того, что касается клуба. Все-таки много разговоров вокруг «Зенита». Больше чем о ком-то другом говорят о «Зените»: что и состав сильный, и задачи серьезные... Ответная игра будет очень много значить. И для команды, и для тренера, и для клуба в целом. Шансы есть. В любом случае надо выходить и играть. Думаю, футболисты должны понимать, что этим шансом нужно воспользоваться. Понятно, что счет очень большой, и чтобы его отыграть, нужно проявить характер. Должна быть полная самоотдача.- Всегда в таких результатах виноват тренер. Поражение — тренер, победа — команда и отдельные игроки. Я думаю, что для Сергея это проверка на прочность, насколько он выдержит этот удар и оправится от него. Давление сейчас будет довольно приличное. Здесь нужно сохранять спокойствие. Игроки должны понимать, что тренер уверен. И в футболистах, и в своих силах. Думаю, что игровая карьера Сергея в той ситуации должна сейчас помочь ему. Только время покажет, насколько он с этим справится.- Характер матча, конечно, предопределял, что любая нестандартная ситуация будет играть не в пользу «Спартака». И здесь, конечно, нужно было опасаться таких моментов. Начали здорово, повели 2:0. Но пенальти в ворота красно-белых вернул ПАОК в игру, придал его футболистам уверенность, и зрители понесли свою команду вперед. Понятно, что в ситуации, когда давление с трибун, и на поле напряженно, цена небольшой ошибки возрастает в несколько раз. И как раз определяющим моментом стал этот одиннадцатиметровый, когда потеряли концентрацию. И эта игра рукой сыграла здесь самую главную роль. В том, что ход матча перевернулся. А потом пошли ошибки и игроков обороны, и вратарские... Тем не менее шансы у «Спартака» есть. И то, как складывался матч, плюс ситуация вокруг матча, этот ажиотаж должен сыграть по самолюбию футболистов. Здесь нужен реванш в ответном матче. Самое главное — проявить характер. И думаю, что шансы у «Спартака» здесь очень хорошие.- Да, не очень хороший результат. Пропущен один мяч. Понятно, что победа 1:0 позволит клубу из Люксембурга пройти дальше, но думаю, что «Уфа» не должна этого допустить: по своему рейтингу, по качеству игры российская команда, безусловно, сильнее своего соперника. Ситуация, конечно, неприятная, но все это надо выдержать. Будет непростой матч, где нужно проявить характер. Но «Уфа» его в принципе продемонстрировала в противостоянии с «Домжале», когда спасла матч на последних минутах.